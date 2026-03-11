Η ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών για τις σχολικές μονάδες που χρήζουν περαιτέρω έλεγχο μετά τα 5.3 Ρίχτερ.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε τη λίστα με τα επτά σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου καθώς μετά τον σεισμό των 5.3 Ρίχτερ που έπληξαν την Ήπειρο οι υποδομές του χρήζουν περαιτέρω ελέγχου από τα κλιμάκια μηχανικών.

Ειδικότερα η απόφαση πάρθηκε μετά και την σημερινή συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων υπό τον Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα, με τη συμμετοχή αντιδημάρχων, εκπροσώπων των Σχολικών Επιτροπών, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου με βάση τα αποτελέσματα των πρώτων αυτοψιών που πραγματοποίησαν μικτά κλιμάκια του Δήμου Ιωαννιτών και του ΤΕΕ Ηπείρου, και ενόψει της άφιξης κλιμακίου της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για τον δευτεροβάθμιο έλεγχο, αποφασίστηκε οι παρακάτω σχολικές μονάδες να παραμείνουν κλειστές έως και τις 20 Μαρτίου είναι οι:

▪️ Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

▪️ 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαρούτσειο»

▪️ 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Παυλίδειος Σχολή» – ΖΕΠ, 4ο Νηπιαγωγείο & Ειδικό Νηπιαγωγείο (συστεγάζονται)

▪️ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων

▪️ 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Βαλάνειος Σχολή»

▪️ Γυμνάσιο Πεδινής

Από πλευράς Δήμου Ιωαννιτών τονίζεται ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, διεξάγονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι με βασικό γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

