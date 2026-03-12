Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.