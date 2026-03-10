Ο Νίκος Καντερές επιχειρεί μια πρώτη εκτίμηση για τον καιρό που θα γιορτάσουμε φέτος το Πάσχα.

Ένας μήνας μας χωρίζει από τον εορτασμό του Πάσχα 2026 που φέτος «πέφτει» την Κυριακή 12 Απριλίου. Η ανάπαυλα του Πάσχα πάντα αποτελεί ευκαιρία για ανοιξιάτικες διακοπές και όταν ο καιρός είναι σύμμαχος οι ταξιδιώτες απολαμβάνουν δεόντως την Λαμπρή σε προορισμούς εκτός του Λεκανοπεδίου. Αν και είναι είναι νωρίς για να γίνουν ακριβείς προγνώσεις για το καιρικό σκηνικό που θα επικρατήσει την Κυριακή του Πάσχα εντούτοις ο γνωστός μετεωρολόγος Νίκος Καντερές με ανάρτησή του τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε σε μια πρώτη εκτίμηση για το πώς θα κινηθούν τα μετεωρολογικά φαινόμενα.

Δεδομένου ότι το ψήσιμο του οβελία έχει την τιμητική του ανήμερα της Λαμπρής παίζει βασικό ρόλο αν θα βρέχει και τι θερμικρασία θα έχουμε εκείνη τη μέρα. Όπως επισημαίνει ο κ.Καντερές η εκτίμησή του για τον καιρό της φετινής Κυριακής του Πάσχα βασίζεται στα καιρικά δεδομένα των τελευταίων 35 χρόνων τόσο ως προς τις θερμοκρασιακές συνθήκες όσο και και για τις βροχοπτώσεις.

Όπως σημειώνει «Στην Αθήνα, η μέση μέγιστη θερμοκρασία για την ημερομηνία αυτή είναι περίπου 20 βαθμοί Κελσίου. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι σε 21 από τα 35 χρόνια η θερμοκρασία ξεπέρασε αυτή την τιμή, ενώ σε 9 χρόνια ήταν χαμηλότερη. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε το 2018 με 27°C, ενώ την ίδια ημέρα η Καλαμάτα έφτασε τους 28°C και το Μεσολόγγι τους 29°C. Η χαμηλότερη μέγιστη σημειώθηκε το 1992 με μόλις 11°C, συνοδευόμενη από βροχή. Στη Θεσσαλονίκη, η μέση μέγιστη θερμοκρασία για την ίδια ημέρα είναι περίπου 18°C. Στα 35 χρόνια των δεδομένων, 18 φορές η θερμοκρασία ήταν πάνω από τη μέση τιμή και 11 φορές κάτω από αυτή. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε το 2024 με 27°C, ενώ στις Σέρρες το θερμόμετρο έφτασε ακόμη και τους 31°C. Η χαμηλότερη μέγιστη καταγράφηκε το 2002 με 11°C, με βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, τα στοιχεία δείχνουν ότι στη διάρκεια των 35 ετών έβρεξε 6 φορές στην Αθήνα και 8 φορές στη Θεσσαλονίκη την ημέρα του Πάσχα.»

Με τα δεδομένα αυτά βλέπουμε ότι καταγράφεται μια αστάθεια τα τελευταία χρόνια ανήμερα της Λαμπρής με βασικό γνώρισμα για την Αθήνα τις εναλλαγές ηλιοφάνειας με σύντομες βροχοπτώσεις και την θερμοκρασία να κινείται στους 20 βαθμούς. Αντίστοιχα στην Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 18°C, με παρόμοιες πιθανότητες για μεταβλητό καιρό όπως συμβαίνει περίπου σε 8 από τα τελευταία 35 Πάσχα.

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ για την εκτίμηση του καιρού για τη Κυριακή του Πάσχα

Μέσα στη δίνη των μεγάλων εξωτερικών θεμάτων,ας προσπαθήσουμε να δούμε πως θα είναι πιθανόν ο καιρός στην Ελλάδα μας στη Μεγάλη Θρησκευτική Εορτή τη Κυριακή του Πάσχα,στις 12 Απριλίου,σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ,με βάση τα στατιστικά δεδομένα των τελευταίων 35 χρόνων,από το 1991 έως 2025,στις μετεωρολογικές παραμέτρους βροχής και μεγίστης θερμοκρασίας.

Αθήνα

Με μέση τιμή της μεγίστης θερμοκρασίας τους 20 βαθμούς για τις 12 Απριλίου υπήρξαν 21 ημέρες με μέγιστες τιμές πάνω από τη τιμή αυτή,ενώ υπήρξαν 9 ημέρες κάτω από τους 20 C.

H μεγαλύτερη μεγίστη ήταν το 2018 με 27 βαθμούς,ενώ η Καλαμάτα είχε 28 και το Μεσολόγγι 29 βαθμούς.

Η μικρότερη μεγίστη ήταν το 1992 με 11 βαθμόυς και βροχή.

Θεσσαλονίκη

Η μέση τιμή της μεγίστης είναι 18 C,Στα 35 χρόνια στα 18 οι μέγιστες ήταν πάνω από τη κανονική τιμή και στα 11 χρόνια κάτω από τη συγκεκριμένη τιμή. Η μεγαλύτερη τιμή καταγράφηκε το 2024 με 27 βαθμούς,ενώ στις το θερμόμετρο έδειξε 31 C στις Σέρρες,Η μικρότερη μεγίστη σημειώθηκε το 2002 με 11 βαθμούς και βροχή και μάλιστα εκείνη τη χρονιά ο καιρός ήταν βροχερός σε ολόκληρη τη χώρα. Στη διάρκεια των 35 χρόνων στην Αθήνα έβρεξε στα 6 και στη Θεσσαλονίκη στα 8 χρόνια.

Υ,Γ,Εννοείται πως ο καιρός στη διάρκεια της της Μεγάλης Εβδομάδας και μετά τη Κυριακή του Πάσχα θα είναι διαφορετικός

