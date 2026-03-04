Η καταβολή του Δώρου Πάσχα είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται καμία συμφωνία για τη μη καταβολή του.

Έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν πιστώσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα το Δώρο Πάσχα 2026.

Το Δώρο Πάσχα ισούται με μισό μηνιαίο μισθό για όσους εργάστηκαν ολόκληρο το τετράμηνο, ενώ στο τελικό ποσό προστίθεται πάντα η προσαύξηση του επιδόματος αδείας (συντελεστής 0,04166).

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, τα μικτά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Κατώτατος Μισθός (830€): Το συνολικό μικτό δώρο ανέρχεται στα 432,29€.

Μισθός 1.000€: Ο εργαζόμενος θα λάβει 520,83€.

Μισθός 1.500€: Το ποσό διαμορφώνεται στα 781,25€.

Μισθός 2.000€: Το δώρο αγγίζει τα 1.041,66€.

Για όσους η εργασιακή σχέση δεν διήρκεσε ολόκληρο το διάστημα από 1/1 έως 30/4, καταβάλλεται αναλογία δώρου. Αυτή υπολογίζεται ως 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται καμία συμφωνία για τη μη καταβολή του. Οι εργοδότες που θα παραβούν την προθεσμία της Μεγάλης Τετάρτης έρχονται αντιμέτωποι με:

