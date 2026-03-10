Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 50χρονου και μιας 46χρονης, προχώρησαν αστυνομικοί της ΔΑΟΕ στον Αγ.Ιωάννη-Ρέντη, οι οποίοι κατείχαν πάνω από 13 κιλά ηρωίνης.

Έμπειρα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντόπισαν το παράπηγμα στην περιοχή του Ρέντη, μέσα στο οποίο οι δύο κατηγορούμενοι είχαν κρύψει τα ναρκωτικά.

{https://youtu.be/XXr-zftZrMQ}

Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 46 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ηρωίνη βάρους 13 κιλών και 584 γραμμαρίων, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgz4xrcl9fgp?integrationId=40599y14juihe6ly}