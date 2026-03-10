Συνολικά πάντως ο 48χρονος Σουδανός έχει συλληφθεί, μέχρι τώρα 15 φορές!

Επιστρέφει και πάλι στη φυλακή, μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 48χρονος Σουδανός ο οποίος την περασμένη Παρασκευή, προσπάθησε να μπει στη ΓΑΔΑ, με χειροβομβίδες, απειλώντας να ανατιναχθεί ο ίδιος αλλά κι οι αστυνομικοί που ήταν δίπλα του. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να του Ο κατηγορούμενος για διακεκριμένη οπλοκατοχή, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, αλλά και απειλή, έμεινε μόλις 20 λεπτά στο ανακριτικό γραφείο και έδωσε εξηγήσεις χωρίς δικηγόρο.

Στην απολογία του πως δεν διήρκεσε περισσότερο από 20 λεπτά, ο 48χρονος Σουδανός επανέλαβε όσα είχε πει και προανακριτικά. Απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε ένα σακίδιο με δύο χειροβομβίδες, πεταμένες στην περιοχή της Ακρόπολης τις οποίες πήγε να παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα αλλά δεν του έδωσαν σημασία. Για αυτό, στη συνέχεια ήθελε να τις παραδώσει στην Αστυνομική Διεύθυνση της Αθήνας, χωρίς να έχει σκοπό να προκαλέσει κακό ή να ανατιναχθεί, παρά μόνο να παραδώσει την εκρηκτική ύλη.

Ωστόσο, ο 48χρονος δεν έπεισε και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Συνολικά πάντως ο 48χρονος Σουδανός έχει συλληφθεί, μέχρι τώρα 15 φορές! Τρεις ημέρες μάλιστα πριν το τελευταίο περιστατικό, είχε βγει από την φυλακή όπου ήταν κρατούμενος για ναρκωτικά, ενώ για αντίστοιχη υπόθεση είχε φυλακιστεί ακόμη μια φορά στο παρελθόν.