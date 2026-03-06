Με απόλυτη ψυχραιμία, αστυνομικοί προσέγγισαν και αφόπλισαν τον Σουδανό.

Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζεται το περιστατικό από την αστυνομία κατά το οποίο ένας 48χρονος Σουδανός απειλούσε να πυροδοτήσει χειροβομβίδες έξω από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, λίγο μετά τις 18:00.

Ο 38χρονος πλησίασε το φυλάκιο και άρχισε να απειλεί τον σκοπό. Ο αστυνομικός αντέδρασε με ψυχραιμία και προσπάθησε να τον καθησυχάσει, με τον Σουδανό να βρίσκεται σε αμόκ, λέγοντας πώς θέλει να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.

Τέσσερις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ προσέγγισαν τον 48χρονο και την ώρα που ο ένας του απέσπασε την προσοχή προσφέροντάς του το κινητό του τηλέφωνο, οι υπόλοιποι τον αφόπλισαν και τον συνέλλαβαν.

Η περιοχή αποκλείστηκε, με άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να προχωρούν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Οι δύο από τις τρεις χειροβομβίδες ήταν πλήρως λειτουργικές, με τις οποίες ο 38χρονος απείλησε τον σκοπό στη ΓΑΔΑ. Πρόκειται για δύο χειροβομβίδες m75 τσεχικής κατασκευής, οι οποίες ήταν καλά ασφαλισμένες. Η τρίτη χειροβομβίδα δεν ήταν λειτουργική.

