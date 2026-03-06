Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζεται το περιστατικό από την αστυνομία κατά το οποίο ένας 48χρονος Σουδανός απειλούσε να πυροδοτήσει χειροβομβίδες έξω από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, λίγο μετά τις 18:00.
Ο 38χρονος πλησίασε το φυλάκιο και άρχισε να απειλεί τον σκοπό. Ο αστυνομικός αντέδρασε με ψυχραιμία και προσπάθησε να τον καθησυχάσει, με τον Σουδανό να βρίσκεται σε αμόκ, λέγοντας πώς θέλει να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvxrlh866ax?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τέσσερις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ προσέγγισαν τον 48χρονο και την ώρα που ο ένας του απέσπασε την προσοχή προσφέροντάς του το κινητό του τηλέφωνο, οι υπόλοιποι τον αφόπλισαν και τον συνέλλαβαν.
Η περιοχή αποκλείστηκε, με άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να προχωρούν σε ελεγχόμενη έκρηξη.
Οι δύο από τις τρεις χειροβομβίδες ήταν πλήρως λειτουργικές, με τις οποίες ο 38χρονος απείλησε τον σκοπό στη ΓΑΔΑ. Πρόκειται για δύο χειροβομβίδες m75 τσεχικής κατασκευής, οι οποίες ήταν καλά ασφαλισμένες. Η τρίτη χειροβομβίδα δεν ήταν λειτουργική.
Δείτε φωτογραφίες από τη ΓΑΔΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI