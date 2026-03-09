Για σωρία αδικημάτων κατηγορούνται τα τέσσερα μέλη οικογένειας Ρομά που συνελήφθησαν στη Λάρισα.

78 φορές φαίνεται να είχαν απασχολήσει τις Αρχές τα τέσσερα μέλη της οικογένειας Ρομά που συνελήφθησαν στη Λάρισα από στελέχη της Δίωξης Εκβιαστών.

Ο πρώτος έχει στο «ενεργητικό» του 25 δικογραφίες, ο δεύτερος 22, ο τρίτος 17 και ο τέταρτος 14, για αδικήματα όπως απάτες, απειλές, σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία, κλοπές και σύσταση συμμορίας.

Σύμφωνα με το larrisanet.gr, οι κατηγορούμενοι έκαναν τα πάντα προκειμένου να αποκομίσουν χρήματα από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Στις 15 Ιανουαρίου 2026, οι τέσσερις είχαν μεταβεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων, έκλεψαν το οστεοφυλάκιο και στη συνέχεια εκβίασαν τους συγγενείς του εκλιπόντος προκειμένου να λάβουν χρήματα για να επιστρέψουν τα οστά.

Ένα άλλο περιστατικό, βγαλμένο από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2004, με πρωταγωνιστή τον 44χρονο με τις 22 δικογραφίες. Ο ίδιος, μαζί με άλλα τρία άτομα έκλεψαν όχημα εκσκαφής από αρχαιολογικό χώρο και στη συνέχεια μετέβησαν με αυτό σε άλλον χώρο όπου πραγματοποίησαν εκσκαφές με σκοπό την ανεύρεση αρχαιοτήτων.

Πώς συνελήφθησαν για πολλοστή και τελευταία φορά

Η υπόθεση απάτης που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων μελών οικογένειας Ρομά σχετίζεται με αγοραπωλησίες χρυσού. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προωθούσαν την πώληση χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη από εκείνη που ανακοινώνει επίσημα η Τράπεζα της Ελλάδας, παρουσιάζοντας την πρόταση ως ιδιαίτερα συμφέρουσα.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και μια γυναίκα με πολιτική δραστηριότητα στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ένας από τους κατηγορούμενους την κάλεσε στο ιδιαίτερα πολυτελές σπίτι του, όπου της πρότεινε να αγοράσει χρυσές λίρες προς 285 ευρώ η καθεμία, όταν εκείνη την περίοδο η αξία τους έφτανε τα 365 ευρώ. Η γυναίκα πείστηκε να προχωρήσει στην αγορά, χάνοντας τελικά περίπου 140.000 ευρώ. Όταν στη συνέχεια ζήτησε επίμονα την επιστροφή των χρημάτων της, ο ίδιος φέρεται να την απείλησε με όπλο. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, η ψυχολογική πίεση που υπέστη ήταν τόσο μεγάλη, ώστε έφτασε να σκέφτεται ακόμη και να βάλει τέλος στη ζωή της.

Παρά το γεγονός ότι τα μέλη της οικογένειας ζούσαν με ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής, δεν φαίνεται να είχαν δηλωμένη επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ τα εισοδήματα που δήλωναν ήταν είτε μηδενικά είτε δυσανάλογα χαμηλά σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσής τους. Στις φορολογικές τους δηλώσεις εμφανίζονταν ως σκηνίτες ή άστεγοι, την ώρα που διέμεναν σε πολυτελείς κατοικίες, οδηγούσαν ακριβά αυτοκίνητα και φορούσαν ρούχα και ρολόγια μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, μόνο από τις έξι υποθέσεις απάτης που έχουν μέχρι στιγμής διαλευκανθεί εκτιμάται ότι απέσπασαν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους εντοπίστηκαν 53.000 ευρώ σε μετρητά, 2.200 λίρες αμφίβολης γνησιότητας, 14 οχήματα – ανάμεσά τους πολυτελή αυτοκίνητα αλλά και ένα κλεμμένο Ι.Χ. – καθώς και επτά ρολόγια, χρυσές αλυσίδες, σταυροί και τσάντες μεγάλης αξίας. Παράλληλα, βρέθηκαν πέντε όπλα και αναβολικές ουσίες.

Από τους τέσσερις συλληφθέντες, οι τρεις δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Ο τέταρτος, ωστόσο, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με τη γυναίκα που υπέβαλε την καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωση άλλου προσώπου που φέρεται ως θύμα επρόκειτο για άτοκο δανεισμό.

