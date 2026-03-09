Ο 68χρονος υποστήριξε ότι η επαφή που υπήρξε δεν είχε κάποιον «πονηρό» σκοπό.

Σε κάθειρξη 8 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε ένας 68χρονος από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ασέλγεια εις βάρος του 8χρονου εξ αγχιστείας ανιψιού του.

Η καταγγελία του συγκεκριμένου περιστατικού έγινε τον Οκτώβριο του 2023 από τους γονείς του ανήλικου μαθητή, ο οποίος φοιτούσε τότε στη Β΄Δημοτικού. Σύμφωνα με το parallaximag.gr, ο 8χρονος είχε περιγράψει ενώπιον παιδοψυχολόγου «αγγίγματα σε απόκρυφα σημεία».

Το περιστατικό φαίνεται να συνέβη στο διαμέρισμα του 68χρονου, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Εκείνος είχε αναλάβει για λίγο τη φροντίδα του ανήλικου παιδιού, καθώς οι γονείς του, που μένουν σε διπλανό διαμέρισμα, χρειάστηκε να λείψουν για μικρό χρονικό διάστημα. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι υπήρξε μια στιγμιαία επαφή, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν είχε καμία «πονηρή» πρόθεση.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο τον έκρινε και πάλι ένοχο. Ωστόσο, οι δικαστές αναγνώρισαν το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, γεγονός που οδήγησε σε μικρότερη ποινή σε σχέση με εκείνη που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, όταν είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12,5 ετών. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο 68χρονος οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.