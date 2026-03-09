Ο Akylas σε ρυθμούς Eurovision. Η ανάρτησή του για το βίντεο κλιπ του «Ferto».

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκεται ο Akylas από όταν ανακοινώθηκε πως θα είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Βιέννη.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης αναμένεται να ανέβει στη μεγάλη σκηνή με το τραγούδι «Ferto» που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινε viral εντός και εκτός συνόρων.

Πριν από μερικές ημέρες ήρθαν στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, ενώ σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ ανακοινώθηκε και η ημέρα που θα κυκλοφορήσει επίσημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραχώρησε ο Θάνος Παπαμίχος, το επίσημο βίντεο κλιπ, αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν κυκλοφορήσει οι νέες συμμετοχές με αποτέλεσμα ο Akylas να βρεθεί στην 5η θέση των προγνωστικών, κάτι που φαίνεται να αλλάζει και πάλι.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος καλλιτέχνης συνεχίζει το Eurovision promo tour. Έδωσε το «παρών» στη σκηνή του εθνικού τελικού της Σερβίας, ενώ λίγες ημέρες μετά βρέθηκε στο Σαν Μαρίνο για να τραγουδήσει το «Ferto».