Ο καιρός εισέρχεται σε φάση έντονης αστάθειας, η πρώτη πρόγνωση Τσατραφύλλια για το τέλος της άνοιξης του Μάρτη.

Αλλάζει άρδην το καιρικό σκηνικό τις επόμενες μέρες με την άνοιξη να μπαίνει όπως όλα δείχνουν να μπαίνει σε τροχιά παύσης.

Σύμφωνα με την νέα ανάρτηση του μετεωρολόγου του ALPHA Γιώργου Τσατραφύλλια, «καταρρέει ο αντικυκλώνας και ανοίγει ο δρόμος της αστάθειας». Ειδικότερα ο μετεωρολόγος εξηγεί πως η ανοιξιάτικη καλοκαιρία μπαίνει σε αποδρομή με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος για την εισβολή διαταραχών και την εκδήλωση τοπικών βροχών τις επόμενες ημέρες. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με επικρατούντες ανέμους τους βοριάδες. Παράλληλα, νωρίς το πρωί και μετά τη δύση του ήλιου θα παραμένει αισθητή η ψύχρα.

Σε κάθε περίπτωση τονίζει είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις για ενδεχόμενη κακοκαιρία, καθώς η άνοιξη χαρακτηρίζεται από εύθραυστη προγνωσιμότητα όμως προειδοποιεί ότι μικρές διαφοροποιήσεις στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικές εξελίξεις, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή και φειδωλή διατύπωση μέχρι να υπάρξει σαφέστερη εικόνα από τα προγνωστικά δεδομένα.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

"Καταρρέει ο αντικυκλώνας και ανοίγει ο δρόμος της αστάθειας..."Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και στη στεριά και στη Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες με την ψύχρα όμως νωρίς το πρωί και όταν πέφτει ο ήλιος να διατηρείται. Προς το τέλος της εβδομάδας, το πεδίο υψηλών πιέσεων που επηρεάζει την περιοχή μας, δηλαδή ο αντικυκλώνας , παρουσιάζει σημάδια εξασθένησης.

Αυτό σημαίνει ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία γίνεται πιο ευνοϊκή για τη διέλευση διαταραχών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες βροχές.

Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί κοντά στα κανονικά επίπεδα με τους βοριάδες να είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι.

Είναι επιπόλαιο να μιλάμε από τώρα για ενδεχόμενο νέων κακοκαιριών και για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η αστάθεια. Η άνοιξη χαρακτηρίζεται από εύθραυστη προγνωσιμότητα, καθώς η ατμόσφαιρα βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο και μικρές διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικές εξελίξεις. Για τον λόγο αυτό απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και πιο φειδωλή διατύπωση μέχρι να υπάρξει σαφέστερη σύγκλιση των προγνωστικών δεδομένων.