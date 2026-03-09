Και αυτή η εβδομάδα, θα είναι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, μία εβδομάδα με ήπιες καιρικές συνθήκες. Παραμένουμε κάτω από το ίδιο καιρικό μοτίβο, δεν αναμένουμε αξιόλογα καιρικά φαινόμενα, με μοναδική εξαίρεση τους βοριάδες σήμερα στο Αιγαίο που θα φθάνουν τα 8 μποφόρ.

Οι δυνατοί βοριάδες, θα μας συνοδεύουν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας με μικρότερες εντάσεις.

Σήμερα, προς την ανατολικά και βόρεια Ελλάδα, θα εστιάζονται κάποιες συννεφιές και προς την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και την Εύβοια, δεν αποκλείεται να δούμε λίγες τοπικές βροχές. Στην ουσία σήμερα θα συναντήσουμε τον καιρό του βοριά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια.

Ο βοριάς θα κυριαρχήσει μέσα στο Αιγαίο (έως και 8 μποφόρ) και η θερμοκρασία ενώ θα ξεκινάει από χαμηλά επίπεδα θα φθάσει αργά το μεσημέρι σε ανοιξιάτικες τιμές (έως και 17 βαθμούς Κελσίου). Στο βόρειο, βορειοανατολικό Αιγαίο, στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, ο βοριάς θα κάνει πιο ψυχρή την ατμόσφαιρα σήμερα, ενώ στα δυτικά, ο υδράργυρος θα φλερτάρει τοπικά ακόμα και με τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιακή ακτινοβολία και κάποιες τοπικές συννεφιές. Θα φυσάει αρκετά αρκετά σήμερα, στα ανατολικά τμήματα ενώ θερμοκρασιακά δεν ξεπεράσουμε τους 16 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχουν κατά διαστήματα τοπικές συννεφιές αλλά και ηλιακή ακτινοβολία.Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν, ενώ ο υδράργυρος θα φθάνει κοντά στους 15 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τις επόμενες ημέρες κυριότερο χαρακτηριστικό θα είαι οι αυξομειώσεις του βοριά μέσα στο Αιγαίο. Θερμοκρασιακά παραμένουμε στα ίδια επίπεδα.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 16 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά θα είμαστε κοντά στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Προσοχή το πρωί γιατί θα κάνει κρύο και προσοχή στους βοριάδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy05rt5qm4p?integrationId=40599y14juihe6ly}