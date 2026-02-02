Μπορεί σήμερα να υποχωρεί ο άστατος καιρός, ωστόσο έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αρχίζει και μας αποχαιρετάει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα πλέον περιορίζονται στο ανατολικό Αιγαίο όπου εκεί αναμένονται κάποιες καταιγίδες.

Μέσα στην ημέρα θα δούμε να χιονίζει ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα στην Θράκη.

Ο καιρός από το απόγευμα θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση και πάμε σε πιο ομαλές καιρικές συνθήκες για να κρατήσει αυτός ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι, για να μας χτυπήσει την πόρτα μία νέα κακοκαιρία που θα μας έρθει και πάλι από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως και 8 μποφόρ προς την πλευρά του Αιγαίου. Έως και 7 μποφόρ στα υπόλοιπα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται σε πολύ χαμηλές τιμές ιδιαίτερα για τη βόρεια - βορειοανατολική χώρα. Πολύ το κρύο και στη Θεσσαλία και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Αργά το μεσημέρι, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα δούμε 12- 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 0 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική, οι άνεμοι θα φθάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Ο καιρός θα βελτιωθεί, αν βγουν κάποιες βροχές θα είναι προς το μεσημέρι, και θα είναι τοπικού φαινομένου, χωρίς να προβληματίζουν. Θα έχουμε επίσης μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, μέχρι και νωρίς το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να δούμε κάποια φαινόμενα βροχών ή και χιονοπτώσεων κυρίως σε ορεινούς ημιορεινούς όγκους. Προσοχή προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της Χαλκιδικής, καθώς θα φυσάει. Ο υδράργυρος όχι πάνω από τους 8 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά πολύ καλός, θα ανέβει και η θερμοκρασία. Έτσι θα πάμε μέχρι και την Τετάρτη, όπου το μεσημέρι θα αρχίσει να μας προσεγγίζει και πάλι το νέο κύμα κακοκαιρίας και από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Πάμε δηλαδή και πάλι σε έναν ανάλογο τύπο καιρού, όπου θα μας δώσει αρκετές βροχές και πάλι, στα πεδινά τα χιόνια, στα βουνά μας κατά κανόνα. Θερμοκρασιακά δεν περιμένουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή, κοντά στους 14 - 16 βαθμούς Κελσίου. Θα φθάσουμε και πάλι στα επίπεδα θυέλλης.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα αρχίσει να μας επηρεάζει μέσα στην Τετάρτη, θα επεκταθεί την Πέμπτη στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Φέτος οι κακοκαιρίες έρχονται η μία πίσω από την άλλη.

Ο βαρύς καιρός θα επεκταθεί προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη.

Μιλάμε και πάλι για ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα περάσει σχετικά γρήγορα πάνω από τη χώρα μας. Αυτό το κύμα θα αφήσει μεγάλο όγκο νερού κυρίως σε δυτική - βορειοδυτική χώρα και στο τελείωμά του προς τα νησιά ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg489tokmoh5?integrationId=40599y14juihe6ly}