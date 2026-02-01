Το 2025 το μέσο εισόδημα ανά διαθέσιμο κατάλυμα μειώθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση.

Παρά τη μικρή κάμψη που καταγράφεται στα οικονομικά μεγέθη της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, ωστόσο εξακολουθεί να υπερέχει σαφώς έναντι της μακροχρόνιας εκμετάλλευσης ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας.

Το 2025 το μέσο εισόδημα ανά διαθέσιμο κατάλυμα μειώθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μεγαλύτερη προσφορά και στη μικρή υποχώρηση της μέσης τιμής διανυκτέρευσης. Ωστόσο, η δραστηριότητα παραμένει σημαντικά πιο αποδοτική για τους ιδιοκτήτες σε σύγκριση με τη μακροχρόνια μίσθωση.

Με βάση τα στοιχεία για πληρότητα και μέση τιμή ανά διανυκτέρευση, το ετησιοποιημένο μηνιαίο εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση στο κέντρο της πόλης διαμορφώθηκε περίπου στα 1.740 ευρώ το 2025. Ακόμη και μετά την αφαίρεση λειτουργικών εξόδων, διαχειριστικών αμοιβών και φόρων, το καθαρό κέρδος εκτιμάται κοντά στα 800 ευρώ μηνιαίως. Αντίθετα, το αντίστοιχο καθαρό εισόδημα από τη μακροχρόνια μίσθωση διαμερίσματος 75 τ.μ. δεν ξεπερνά κατά μέσον όρο τα 600 ευρώ τον μήνα, χωρίς να συνυπολογίζονται έκτακτα έξοδα συντήρησης ή φορολογικές επιβαρύνσεις όπως ο ΕΝΦΙΑ.

Η διαφορά αυτή, της τάξης τουλάχιστον των 200 ευρώ τον μήνα, εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικό κίνητρο για τη διατήρηση των ακινήτων στο καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες απολαμβάνουν πλεονεκτήματα όπως η προείσπραξη των εσόδων και ο συχνότερος έλεγχος της κατάστασης του ακινήτου, στοιχεία που περιορίζουν τον κίνδυνο απλήρωτων ενοικίων και φθορών. Έτσι, παρά τη συγκρατημένη πτώση των αποδόσεων, η βραχυχρόνια μίσθωση παραμένει η οικονομικά προτιμητέα επιλογή στο κέντρο της Αθήνας.

Ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας ανήλθε στο τέλος του 2025 σε 14.350 περίπου, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 12% σε σύγκριση με το 2024. Η αύξηση αυτή επήλθε παρά το γεγονός ότι από το φθινόπωρο του 2024 δεν εκδίδονται νέοι Αριθμοί Μητρώου Ακινήτου στα συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα.

Η εικόνα αυτή αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι η ανακοίνωση της απαγόρευσης το φθινόπωρο του 2024 λειτούργησε ως κίνητρο για πολλούς ιδιοκτήτες να σπεύσουν να εκδώσουν ΑΜΑ, ακόμη και αν δεν είχαν άμεση πρόθεση να δραστηριοποιηθούν στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αρκετά από τα ακίνητα αυτά εισήλθαν τελικά στην αγορά εντός του 2025, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ανοδικής τάσης.