Τρεις προσβάσιμες παραστάσεις στις 26, 27 και 28 Μαρτίου.

Στη Στέγη, η προσβασιμότητα όλων στον πολιτισμό είναι ζήτημα δημοκρατίας. Στις 26, 27 και 28 Μαρτίου, η μουσική παράσταση Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα με τον Γιάννη Αγγελάκα παρουσιάζεται σε συνθήκες προσβασιμότητας, με υπερτιτλισμό για κωφά και βαρήκοα άτομα, απτική ξενάγηση στον σκηνικό χώρο και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.



Ο κορυφαίος δημιουργός της ελληνικής ροκ σκηνής επανέρχεται μετά τη «Νέκυια» με μια ηλεκτρισμένη ωδή στον πρίγκιπα που κάποτε όλοι αγαπήσαμε, σε σκηνοθετική επιμέλεια του βραβευμένου δημιουργού των «Μαγνητικών πεδίων».



«Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα» ξεκίνησε από την εφηβεία του Γιάννη Αγγελάκα, όταν πρωτοανακάλυψε τον «Μικρό Πρίγκιπα» του Σαιντ-Εξυπερύ. Ένα βιβλίο που κράτησε στη βιβλιοθήκη του με το εξώφυλλο στραμμένο πάντα προς τα έξω. Για να θυμάται. Για να μην ξεχνά πως «όλοι οι μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά, αλλά λίγοι το θυμούνται». Ή, όπως λέει ο ίδιος: «Ένας κόσμος εκτοπισμένος από την παιδικότητά του είναι άψυχος, τρομακτικός και δυσοίωνος».





Σαν ένα μπλουζ, έναν μακρύ παλμό –κάποτε μελαγχολικό και άλλοτε δοξαστικό– που αποτίνει φόρο τιμής στον Παύλο Σιδηρόπουλο και στον δικό του εμβληματικό δίσκο, «Τα Μπλουζ του Πρίγκηπα», φαντάστηκε ο Αγγελάκας τη σκηνική εκδοχή στο διάσημο βιβλίο του 1943. Σαν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από λόγια, μουσικές και τραγούδια που διαπερνούν τη ψυχή και το σώμα, τους επί γης πολέμους και τα διαπλανητικά ταξίδια, τον Πιλότο και τον Μικρό Πρίγκιπα, τους μουσικούς και ερμηνευτές που βρίσκονται πάνω στη σκηνή και το κοινό.





Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα, σε μετάφραση του Στρατή Τσίρκα, φτιάχνει τον δικό του αστερισμό μέσα από τη σύλληψη, τη μουσική σύνθεση και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιάννη Αγγελάκα, με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Γούση να τη βάζει σε σκηνική τροχιά· η ελεύθερη διασκευή και οι πρωτότυποι στίχοι των Αγγελάκα και Θεοδώρας Καπράλου και η δραματουργική επεξεργασία των Γούση και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου συντονίζονται με την ενορχήστρωση των Αγγελάκα και Coti K· τα σκηνικά του Λουκά Μπάκα, οι φωτισμοί της Ελίζας Αλεξανδροπούλου, το animation direction του Αριστοτέλη Μαραγκού και η επιμέλεια κίνησης της Αλεξάνδρας Καζάζου υφαίνουν τον εικαστικό και σωματικό κόσμο του έργου.





Με τον ίδιο τον Αγγελάκα πρωταγωνιστή και συναφηγητές τη Νάντια Μπαϊμπά, την Ειρήνη Μπούνταλη και τον Νικόλα Παπούλια, ζωντανή μουσική επί σκηνής από τους Coti K., Νίκο Γιούσεφ, Περικλή Τσουκαλά και Κωνσταντίνο Ζάμπο και με τον βραβευμένο δημιουργό των Μαγνητικών πεδίων Γιώργο Γούση στη σκηνοθετική επιμέλεια, η σκηνή γίνεται σύμπαν, φτιαγμένο από λόγια και σκέψεις που αστραποβολούν φως σε μια παράσταση-κατάφαση στη ζωή, την αγάπη, τη φιλία. Γιατί όλοι πια ξέρουμε: «Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια».

Προσβάσιμες παραστάσεις στη Στέγη

Οι προσβάσιμες παραστάσεις στη Στέγη ξεκίνησαν το 2022, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal. Την έναρξη έκανε η θεατρική παράσταση Χαλεπάς της Αργυρώς Χιώτη (24, 25 και 26.02.2022).

Την επόμενη καλλιτεχνική σεζόν, ακολουθήσαν πέντε παραστάσεις της θεατρικής εκδοχής του κινηματογραφικού «Σπιρτόκουτου» του Γιάννη Οικονομίδη, Σπιρτόκουτο: The Musical – Πόλεμος σε τέσσερις τοίχους (21-22.12.2022 και 12-14.01.2023), και το τετραήμερο M-Power Festival, το φεστιβάλ για τη δύναμη, τα κίνητρα και το αύριο των καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία, με προβολές, συζητήσεις, παραστάσεις θεάτρου και χορού, εργαστήρια και ένα συνέδριο.

Τη σεζόν 2023-24, οι προσβάσιμες παραστάσεις ξεκίνησαν με το Romáland – Μια φορά κι έναν καιρό ήταν και δεν ήταν των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη (22-24.11.2023) και συνέχισαν με την παράσταση χορού της Ιωάννας Παρασκευοπούλου, MOS (02.03.2024).

Πέρυσι, η αρχή έγινε με τον 24ωρο θεατρικό μαραθώνιο The Second Woman των Nat Randall και Anna Breckon, όπου –από τις 20:00 έως τις 22:00– η παράσταση παρουσιάστηκε με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Ακολούθησε το Οξυγόνο του Γιώργου Κουτλή με τέσσερις θεατρικές παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας (20-22.12.2024 και 02-03.01.2025) και, στη συνέχεια το ΜΑΜΙ σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Mario Banushi, με τις τρεις προσβάσιμες παραστάσεις (6, 7 και 8 Μαρτίου 2025), ο Οιδίποδας του Robert Icke στις 18,19 και 20 Δεκεμβρίου 2025.

Τι είναι οι υπηρεσίες προσβασιμότητας

Υπερτιτλισμός για Κωφά και Βαρήκοα άτομα

Η προβολή σε μορφή υπερτίτλων του ακουστικού περιεχομένου ενός έργου, όπως είναι ο προφορικός λόγος, οι ήχοι και η μουσική.

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η ταυτόχρονη διερμηνεία στη Νοηματική γλώσσα του προφορικού λόγου και της ηχητικής ατμόσφαιρας ενός έργου. Απευθύνεται σε Κωφά και Βαρήκοα άτομα και σε άτομα που επικοινωνούν με τη Νοηματική γλώσσα.

Ακουστική Περιγραφή

Μια μορφή προφορικής αφήγησης, όπου περιγράφονται τα οπτικά στοιχεία ενός έργου διευκολύνοντας την κατανόησή του από άτομα με οπτική αναπηρία.

Απτική Ξενάγηση. Η απτική ξενάγηση είναι μια διαδραστική, αισθητηριακά προσβάσιμη περιήγηση που πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της παράστασης για το κοινό με οπτική αναπηρία. Οι θεατές έρχονται σε επαφή με τον σκηνικό χώρο, τα αντικείμενα, τα κοστούμια, αλλά και τους χαρακτήρες ενός έργου, για να μπορέσουν έπειτα να απολαύσουν ανεμπόδιστα την παράσταση.

Συντελεστές προσβασιμότητας



Συντονισμός προσβάσιμων παραστάσεων για τη Στέγη: Χάρης Γιακουμάκης

Υπηρεσίες προσβασιμότητας: liminal

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Ανδρονίκη Ξανθοπούλου, Τόνια Παπαντωνάκη

Υπερτιτλισμός για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα: Γρηγόρης Σταθόπουλος

Ακουστική Περιγραφή: Μαρία Θρασυβουλίδη, Βανέσσα Καλπία

Ποιοτικός έλεγχος: Ανδρέας Πλεμμένος, Χριστίνα Σαρρή

Αφήγηση Ακουστικής Περιγραφής και Απτική Ξενάγηση: Μαρία Θρασυβουλίδη

Οι προσβάσιμες παραστάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Europe Beyond Access με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συντελεστές παράστασης



Βασισμένο στο κείμενο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ σε μετάφραση Στρατή Τσίρκα

Σύλληψη, Μουσική Σύνθεση, Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιάννης Αγγελάκας

Σκηνοθετική Επιμέλεια: Γιώργος Γούσης

Ελεύθερη Διασκευή & Πρωτότυποι Στίχοι: Γιάννης Αγγελάκας, Θεοδώρα Καπράλου

Ενορχήστρωση: Γιάννης Αγγελάκας, Coti K.

Δραματουργική Επεξεργασία: Γιώργος Γούσης, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Σκηνικά: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Animation Direction: Αριστοτέλης Μαραγκός

Επιμέλεια Κίνησης: Αλεξάνδρα Καζάζου

Ενδυματολογική Επιμέλεια: Κατερίνα Ζούρα

Διεύθυνση Παραγωγής: Κάσση Καφέτση

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αρσένης Πολυμενόπουλος

Συνεργάτες Σκηνογράφοι: Φιλάνθη Μπουγάτσου, Βαγγέλης Ξενοδοχίδης

Hand-drawn Animation: Χρυσούλα Κοροβέση

Computer Animation: Γεώργιος Χερουβείμ

Technical & Live Projection Queues: Μάριος Γαμπιεράκης

Additional Frames: Rebecca Marshall, Jordan Behnan, Νικόλας Γαμπιεράκης

Βοηθός Ενδυματολόγου: Χαρά Τζερεφού

Κατασκευή κοστουμιών: Μαργαρίτα Ξανθάκη

Μετάφραση για τους υπέρτιτλους στα αγγλικά: Μέμη Κατσώνη

Χειρισμός υπέρτιτλων: Γιάννης Παπαδάκης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΠLANKTON – Κωνσταντίνος Κουκούλης, Wild Rose Productions / Γιώργης Δραγατάκης, Ευαγγελία Πετράκη

Μουσικοί

Παραγωγή ήχου, μπάσο & ηλεκτρονικά: Coti K.

Μουσικό πριόνι: Νίκος Γιούσεφ

«Μέδουσα» (custom ηλεκτρικό, βαρύτονο έγχορδο εμπνευσμένο από το Cümbüş), ηλεκτρική κιθάρα εναλλακτικών κουρδισμάτων με εφέ: Περικλής Τσουκαλάς

Κρουστά, synths: Κωνσταντίνος Ζάμπος

Παραγωγή ήχων, προηχογραφημένο modular synthesizer: Δημήτρης Σαλεπάκης

Αφήγηση & Τραγούδι: Γιάννης Αγγελάκας, Νάντια Μπαϊμπά, Ειρήνη Μπούνταλη, Νικόλας Παπούλιας

Ανάθεση & Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Πρεμιέρα: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Υποστηρίζεται από το Onassis Stegi Touring Program

Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί σε έκδοση των Onassis Publications, η οποία είναι διαθέσιμη στο Onassis Shop και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Προσβάσιμες παραστάσεις Το μπλουζ του μικρού πρίγκιπα

26, 27 και 28 Μαρτίου, 20:30

Κεντρική Σκηνή

Διάρκεια: 65 λεπτά

Στην παράσταση γίνεται χρήση στροβοσκοπικού φωτισμού και εφέ καπνού.



Λόγω της δυνατής μουσικής και των έντονων ήχων καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, θα διατεθούν στο κοινό προαιρετικά ωτοασπίδες.





Προσβάσιμες παραστάσεις: Οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν σε συνθήκες προσβασιμότητας, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνονται υπερτιτλισμός και ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφά και βαρήκοα άτομα, καθώς και απτική ξενάγηση στον σκηνικό χώρο και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας παρέχονται με την υποστήριξη του δικτύου Europe Beyond Access, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι απτικές ξεναγήσεις ξεκινούν στις 19:30.

Για κρατήσεις εισιτηρίων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπηρεσίας προσβασιμότητας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή καλέστε στο 213 017 8036.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Με την υποστήριξη:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία digital ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας ή, εναλλακτικά, αποθηκεύστε το εισιτήριό σας στο android ή IOS wallet σας ή τυπώστε το και μπείτε απευθείας στην αίθουσα.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

219 219 1000

Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου: Δευτέρα-Κυριακή 10:00 – 21:00

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ

2130178036 και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (Συγγρού 107)

Τα ταμεία της Στέγης λειτουργούν Πέμπτη έως Κυριακή 18:00 – 21:00 και τις ημέρες & ώρες των παραστάσεων

