«Εύχομαι στη Σάρλοτ χρόνια πολλά για τα 11α γενέθλιά της!», έγραψαν οι γονείς της στη λεζάντα.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ γιορτάζει τα 11α γενέθλιά της, με τους γονείς της, Ουίλιαμ και Κέιτ, να μοιράζονται μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζευγάρι δημοσίευσε ένα νέο πορτρέτο της κόρης τους, αλλά και ένα βίντεο από στιγμές της στην παραλία, όπου η μικρή φαίνεται να απολαμβάνει ξέγνοιαστα τον χρόνο της.

Στο μήνυμά τους ευχαρίστησαν και για τις ευχές που δέχθηκε η Σάρλοτ, τιμώντας την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Η πριγκίπισσα είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας ανάμεσα στα αδέλφια της, τον πρίγκιπα Τζορτζ και τον πρίγκιπα Λούις.

