Η τούρτα και τα κεράκια με τον αριθμό 101 για τα γενέθλια της Μυρτούς Θεοδωράκης, της συζύγου του Μίκη Θεοδωράκη. Η ανάρτηση από τα εγγόνια της.

Η σύζυγος του Μίκη Θεοδωράκη, Μυρτώ Θεοδωράκη, σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου, γιορτάζει τα 101α γενέθλιά της, σβήνοντας τα κεράκια από μία κατακόκκινη τούρτα, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της και τα εγγόνια της.

Η Μυρτώ Θεοδωράκη φαίνεται να στάθηκε στο πλευρό του μεγάλου συνθέτη, αφιερώνοντας τη ζωή της στην οικογένειά της και τον σύζυγό τους.

Το ζευγάρι επέστρεψε μαζί στην Ελλάδα από το Παρίσι, όπου λίγο αργότερα υποδέχθηκαν στη ζωή τα δύο τους παιδιά, τον Γιώργο και τη Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

Με αφορμή τα 101α γενέθλιά της, τα εγγόνια της δημοσίευσαν μερικές φωτογραφίες στα social media με σκοπό να της ευχηθούν να τα … χιλιάσει.