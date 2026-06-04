Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε χθες η κηδεία της 39χρονης, που σκότωσε ο σύζυγός της. Νέα στοιχεία δείχνουν οτι ο 41χρονος παρακολουθούσε στενά την σύζυγό του.

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις γύρω από τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν τον ασφυκτικό έλεγχο που φέρεται να ασκούσε ο 41χρονος σύζυγός της πριν από το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού GPS στο αυτοκίνητο της γυναίκας, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και συσκευή παρακολούθησης μέσα στο σπίτι, γεγονός που του επέτρεπε να παρακολουθεί τις κινήσεις και τις συνομιλίες της.

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η τοποθέτηση του πατέρα του κατηγορούμενου, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα τις πράξεις του γιου του.

«Να πληρώσει για το κακό που έκανε. Αυτό που έκανε ήταν απάνθρωπο. Τέρμα από παιδί μου. Εγώ εκεί που το ξέγραψα είναι που έδωσε...που νάρκωσε τα παιδιά. Ούτε να τον βλέπω. Αυτό που έκανε ήταν λες και ήταν ζώο», δήλωσε, τονίζοντας ότι δεν θέλει πλέον καμία σχέση μαζί του.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Βασιλικής

Την ίδια ώρα, η Καλαμάτα αποχαιρέτησε τη 39χρονη μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συνόδευσαν τη νεαρή μητέρα στην τελευταία της κατοικία, αδυνατώντας να πιστέψουν την τραγική κατάληξη της ζωής της. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

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Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η Βασιλική προσπαθούσε να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της. Είχε απευθυνθεί σε δικηγόρο με σκοπό να ενημερωθεί για τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, ενώ σύμφωνα με τη μαρτυρία της νομικού που τη συνάντησε, βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της περιγράφουν μια γυναίκα ήρεμη, χαμηλών τόνων, που προσπαθούσε να ξαναχτίσει τη ζωή της μετά την απώλεια και των δύο γονιών της. Αναζητούσε εργασία, συμμετείχε σε κοινωνικές δραστηριότητες και έβρισκε διέξοδο στη μουσική και τον χορό, δραστηριότητες που της έδιναν αίσθηση ελευθερίας.

Είχε εκφράσει φόβους για την ζωή της

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και γνωστών, ο 41χρονος φερόταν να επιδεικνύει έντονα ζηλότυπη και ελεγκτική συμπεριφορά. Αντιδρούσε στις κοινωνικές της δραστηριότητες, παρακολουθούσε τις κινήσεις της και φέρεται να είχε δημιουργήσει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ελέγχει τη διαδικτυακή της παρουσία, ενώ είχε βάλει και κοριούς μέσα στο σπίτι .

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Ανατριχίλα προκαλεί και η αποκάλυψη φίλων της 39χρονης, οι οποίοι κατέθεσαν στις Αρχές ότι η ίδια είχε εκφράσει επανειλημμένα φόβους για τη ζωή της. «Αν ποτέ μου συμβεί κάτι, να πάρετε την αστυνομία. Θα με έχει σκοτώσει ο άντρας μου», φέρεται να τους είχε πει.

Λόγια που σήμερα αποκτούν τραγική διάσταση, καθώς αποτυπώνουν τον φόβο που βίωνε και προμήνυαν με τον πιο σκληρό τρόπο την εξέλιξη της υπόθεσης.