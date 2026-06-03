Τα παιδιά της 39χρονης βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Καθαρά είναι τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκαν τα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι εξετάσεις διενεργήθηκαν καθώς είχε δημιουργήσει προβληματισμός στους αστυνομικούς το γεγονός ότι τα δύο παιδιά κοιμόντουσαν χωρίς να αντιληφθούν το παραμικρό κατά τη διάρκεια του στυγερού εγκλήματος. Παράλληλα, από τις έρευνες στο διαμέρισμα είχαν βρεθεί ηρεμιστικά, τα οποία οι αρχές θεώρησαν πώς ο φερόμενος δολοφόνος χορήγησε στα παιδιά.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τα παιδιά βρίσκονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας κατόπιν εισαγγελικής εντολής και τους παρέχεται κάθε δυνατή ψυχολογική υποστήριξη. Έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της μητέρας τους και βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης και θλίψης.

Κύριο μέλημα των αρμόδιων αρχών είναι ποιο πρόσωπο θα αναλάβει την επιμέλεια και την ανατροφή των παιδιών. Σύμφωνα με την εκπομπή, η αδερφή της 39χρονης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, ωστόσο εξετάζονται όλες οι παράμετροι πριν παρθεί η οποιαδήποτε απόφαση.

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