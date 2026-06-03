Η 39χρονη είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να αποχωρήσει από τη σχέση.

Συυγκλονίζουν οι αποκαλύψεις της αδελφής της 39χρονης Βασιλικής, η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η αδελφή του θύματος αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν καταστρώσει ένα σχέδιο διαφυγής, προκειμένου η Βασιλική να απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον μαζί με τα παιδιά της.

«Είχαμε οργανώσει τη φυγή της χωρίς να το γνωρίζει κανείς, όμως δεν προλάβαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η 39χρονη είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να αποχωρήσει από τη σχέση, ζητώντας από τον σύζυγό της να της επιτρέψει να φύγει με τα παιδιά τους.

Όπως είπε, το τελευταίο διάστημα του επαναλάμβανε καθημερινά ότι ήθελε να απομακρυνθεί και να συνεχίσει τη ζωή της μακριά από εκείνον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αδελφή της Βασιλικής κατήγγειλε επίσης ότι η 39χρονη είχε υποστεί βία πολλές φορές στο παρελθόν, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως φαίνεται, παρέμενε κρυφή από αρκετούς ανθρώπους του περιβάλλοντός τους.

Παράλληλα, εξέφρασε την έκπληξή της για την τραγική εξέλιξη, σημειώνοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια είχε διαφορετική εικόνα για το ζευγάρι.

Όπως ανέφερε, είχε ζήσει κοντά τους στην Καλαμάτα και συμμετείχε ενεργά στην ανατροφή του μεγαλύτερου παιδιού.

Σήμερα, τα δύο ανήλικα παιδιά βρίσκονται υπό τη φροντίδα της οικογένειας, με την αδελφή της 39χρονης να δηλώνει ότι φιλοξενούνται μαζί της και ότι έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται, έστω και μερικώς, το τραγικό γεγονός που σημάδεψε τη ζωή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diz76by1ddih?integrationId=eexbs17lxeknn2p}