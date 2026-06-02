Η ανακοίνωση σχετίζεται με τις αναφορές περί ενδοοικογενειακής βίας τον Νοέμβριο του 2025.

Απάντηση σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ και δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα έδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι από τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν προκύπτει πως είχε προηγηθεί καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του θύματος κατά το παρελθόν.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η υπόθεση διερευνάται από την πρώτη στιγμή με τη δέουσα σοβαρότητα και ότι συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Με αφορμή σημερινό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, καθώς και δημοσιεύματα που αναπαράγονται σχετικά με την υπόθεση ανθρωποκτονίας 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνάται από την πρώτη στιγμή με τη δέουσα σοβαρότητα και κάθε στοιχείο που αφορά το ιστορικό της εξετάζεται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Ωστόσο, προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, επισημαίνεται ότι οι ισχυρισμοί περί προηγούμενων καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του θύματος δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες αστυνομικές yπηρεσίες.

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Ειδικότερα, κατά το περιστατικό του Νοεμβρίου 2025, στο οποίο γίνεται αναφορά στο ρεπορτάζ, δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού ή κακοποίησης της γυναίκας. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και μετέβησαν άμεσα στην οικία, όπου εντόπισαν τη γυναίκα καλά στην υγεία της. Κατά την επικοινωνία που είχαν μαζί της δεν ανέφερε οποιοδήποτε περιστατικό βίας, απειλής ή ανάγκης προστασίας, ούτε προέκυψε οποιαδήποτε ένδειξη που να στοιχειοθετεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή να δικαιολογεί περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες. Παράλληλα, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία, ουδέποτε είχε περιέλθει σε γνώση των αστυνομικών αρχών καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων.

Αυτονόητο είναι ότι κάθε στοιχείο ή πληροφορία που συμβάλλει στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών αξιολογείται από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, ενώ συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρέστερη δυνατή διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».