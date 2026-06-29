Υπάρχουν τραυματίες από τους πυροβολισμούς στη Γερμανία, κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε της Γερμανίας και η αστυνομία εκτιμά πως πρόκειται για αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Το μεσημέρι της Δευτέρας έπεσαν πυροβολισμοί έξω από κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε, των 50.000 κατοίκων, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου. Η δομή μεταξύ άλλων παρέχει φιλοξενία σε εγκύους και νεαρές μητέρες με τα παιδιά τους.

Νεκροί και σοβαρά τραυματίες από τους πυροβολισμούς στη Γερμανία

Πέντε άνθρωποι- τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ- έπεσαν νεκροί από τους πυροβολισμούς έξω από το κέντρο νεότητας. Λίγο αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε πως ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους έξι νεκρούς.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς, κάποιοι από αυτοί σοβαρά, σύμφωνα με την αστυνομία. Ωστόσο, οι γερμανικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τον αριθμό των τραυματιών, ενώ διευκρινίστηκε πως όλοι οι νεκροί ήταν ενήλικες.

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Γερμανία: Συνελήφθη το άτομο που άνοιξε πυρ, οι πρώτες εκτιμήσεις για το κίνητρο

Μετά τους πυροβολισμούς στο Στάντε, συνελήφθησαν δύο άτομα, ανάμεσά τους και εκείνο που φέρεται ότι άνοιξε πυρ έξω από το κοινοτικό κέντρο. Πληροφορίες γερμανικών ΜΜΕ αναφέρουν πως άλλο ένα άτομο είναι υπό κράτηση και εξετάζεται η εμπλοκή του στη δολοφονική επίθεση.

Αυτόπτης μάρτυρας είδε έναν άνδρα και μια γυναίκα να προσπαθούν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, αλλά τους σταμάτησε η αστυνομία, σύμφωνα με το Focus Online. Σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, φέρεται να πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα, αμφότεροι 21 ετών.

Σε ό,τι αφορά στο κίνητρο, σύμφωνα με το Spiegel οι αρχές εκτιμούν πως ήταν προσωπικό και θεωρούν ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιο πολιτικό κίνητρο.

Εξάλλου, εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε στο ΑFP ότι φαίνεται πως πρόκειται για οικογενειακή τραγωδία. Το κίνητρο «έχει τις ρίζες του στο περιβάλλον του κέντρου νεότητας», συμπλήρωσε.

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Με πληροφορίες από AP