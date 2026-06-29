Οι πυροβολισμοί έπεσαν στο κέντρο της γερμανικής πόλης Στάντε.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ υπάρχουν και τραυματίες, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης Στάντε, στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από κέντρο νεότητας, πολύ κοντά σε αστυνομικό τμήμα, ενώ ήδη έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι, ανακοίνωσε η αστυνομία. Σε εξέλιξη είναι ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή, που κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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Γερμανία: Live εικόνα από το σημείο των πυροβολισμών

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Γερμανία: Ο ένας από τους συλληφθέντες είναι αυτός που άνοιξε πυρ

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ διευκρίνισε πως όλοι όσοι έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες ήταν ενήλικες.

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Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι το άτομο που άνοιξε πυρ, εκτιμά η αστυνομία της γερμανικής πόλης. Δεν είναι σαφής ακόμα ο ρόλος που φέρεται να είχε το άλλο άτομο που συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από δομή η οποία μεταξύ άλλων παρέχει προσωρινή φιλοξενία σε εγκύους ή νεαρές γυναίκες με παιδιά, αναφέρει το Associated Press. Η πόλη Στάντε έχει περίπου 50.000 κατοίκους και απέχει σχεδόν 40 χιλιόμετρα από το Αμβούργο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε νεότερη ενημέρωση για τη φονική επίθεση με τους πυροβολισμούς, η αστυνομία αναφέρει:

«Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, διαπράχθηκε ανθρωποκτονία σε κέντρο νεότητας, με συνέπεια πολλά θύματα. Πέντε άτομα τραυματίστηκαν θανάσιμα και άλλοι υπέστησαν τραυματισμούς. Στο πλαίσιο της άμεσης έρευνας και της αστυνομικής επιχείρησης, δύο ύποπτοι συνελήφθησαν, ανάμεσά τους το άτομο που φέρεται να πυροβόλησε. Συνεχίζεται η έρευνα για το υπόβαθρο και την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων».