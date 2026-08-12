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Την υπόθεση διερευνά το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Πέραμα, όταν 28χρονος ναυτικός έπεσε από σκάλα πλοίου και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 11 Αυγούστου, σε θαλαμηγό πλοίο με σημαία Νήσων Κέιμαν, το οποίο βρισκόταν στις εγκαταστάσεις ιδιωτικού συνεργείου στην περιοχή του Περάματος.

Ο 28χρονος, μέλος του πληρώματος με ειδικότητα υποπλοιάρχου, τραυματίστηκε κατά την πτώση και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ναυτικός έλαβε εξιτήριο το πρωί της Τετάρτης 12 Αυγούστου, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν κρίθηκε ανησυχητική.

Την υπόθεση διερευνά το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα.