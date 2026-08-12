Το Μαρόκο ενισχύει τα μέτρα στα σύνορα με τη Θέουτα μετά τις φήμες για μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου και τις αναρτήσεις στα social media.

Νέα μέτρα ασφαλείας λαμβάνει το Μαρόκο, προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενη νέα μαζική απόπειρα παράνομης εισόδου μεταναστών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική.

Αφορμή αποτέλεσε ένα κύμα αναρτήσεων και μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τις τελευταίες ημέρες υποστηρίζουν ότι το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ και τη Θέουτα πρόκειται να ανοίξει στις 15 Αυγούστου.

Οι μαροκινές Αρχές χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και εκτιμούν ότι οι αναρτήσεις έχουν στόχο να ενθαρρύνουν νέες μαζικές μετακινήσεις προς τον ισπανικό θύλακα.

Ενισχύονται τα μέτρα στα σύνορα

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Μαρόκου, Ρασίντ ελ Χαλφί, ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε απόπειρα παράνομης διέλευσης.

Όπως ανέφερε, οι Αρχές εντόπισαν διαδικτυακές δημοσιεύσεις και ανώνυμα μηνύματα που καλούν κόσμο να οργανώσει μαζικές διελεύσεις προς τη Θέουτα και τη Μελίγια, τον δεύτερο ισπανικό θύλακα στην περιοχή.

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Παράλληλα, σύμφωνα με το Μαρόκο, έχουν ήδη γίνει συλλήψεις ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με τη διάδοση των συγκεκριμένων μηνυμάτων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Οι προηγούμενες μαζικές αφίξεις

Η νέα κινητοποίηση των μαροκινών Αρχών έρχεται μετά την πρωτοφανή κατάσταση που δημιουργήθηκε στα τέλη Ιουλίου, όταν περίπου 72.000 άνθρωποι φέρεται να πέρασαν παράνομα στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 70.000 από αυτούς επέστρεψαν στο Μαρόκο.

Ωστόσο, περίπου 2.000 άνθρωποι παρέμειναν στον ισπανικό θύλακα, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 1.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το μαροκινό υπουργείο Εσωτερικών καλεί την ισπανική πλευρά να επιταχύνει τις διαδικασίες επιστροφής των ανηλίκων και να αναλάβει τις σχετικές ευθύνες.

Βαρύς ο απολογισμός

Η μαζική προσπάθεια διέλευσης είχε και τραγικές συνέπειες. Σύμφωνα με τις μαροκινές Αρχές, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μαροκινή πλευρά των συνόρων.

Στην ισπανική πλευρά, ισπανική επιτροπή ειδικών στην ιατροδικαστική έχει κάνει λόγο για τουλάχιστον 80 νεκρούς.

Την ίδια ώρα, μαροκινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δίνουν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Η Μαροκινή Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (AMDH), μαζί με άλλες οργανώσεις, υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 141 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να περάσουν στη Θέουτα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι μαροκινές Αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τη διάδοση νέων καλεσμάτων μέσω διαδικτύου, φοβούμενες ότι οι φήμες για δήθεν άνοιγμα των συνόρων στις 15 Αυγούστου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα μαζική συγκέντρωση μεταναστών στην περιοχή.