Η ΕΕ πέρασε το τεστ, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης για τα όσα συνέβησαν στον ισπανικό θύλακα.

Συνεχίζεται η εσωτερική κρίση στην Ισπανία μετά τις εξελίξεις στον θύλακα της Θέουτα. Ο Ισπανός ΥΠΕΣ Fernando Grande-Marlaska σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε διευκρίνισε πως υπολογίζεται ότι 70.000 από τους συνολικά 72.000 μετανάστες που διέσχισαν τον θύλακα επέστρεψαν στο Μαρόκο.

Τόνισε πως όλες οι χώρες αναγνώρισαν την άμεση ανταπόκριση της Ισπανίας και επισήμανε ότι η Ισπανία είναι σε «μία διαδικασία επίλυσης»των δεδομένων όσων μεταναστών παρέμειναν στη χώρα και ξεκαθάρισε ότι όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να μείνουν και να λάβουν άσυλο, θα επιστραφούν επίσης στο Μαρόκο.

Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι η ζώνη ελεύθερης διακίνησης πολιτών της Σένγκεν «δεν τέθηκε σε καμία περίπτωση υπό αμφισβήτηση» λόγω της κρίσης στη Θέουτα. «Δεν έγινε καμία δευτερεύουσα κίνηση, ούτε καν τέθηκε θέμα πιθανότητας μιας τέτοιας κίνησης».

«Η ΕΕ πέρασε το τεστ»

Λίγο αργότερα συνέντευξη Τύπου παραχώρησε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Magnus Brunner. O Bruner αναγνώρισε ότι το περιστατικό στη Θέουτα με την μαζική εισροή χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο ήταν ένα «τεστ» για την αντοχή της και την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων. Επισήμανε ωστόσο ότι η ΕΕ πέρασε το τεστ. Πρόσθεσε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι εξέφρασαν αλληλεγγύη προς την Ισπανία και ότι η ισπανική κυβέρνηση είχε μία ευκαιρία να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση και να επιβεβαιώσει ότι η κατάσταση περιορίστηκε και δεν καταγράφηκε καμία κίνηση προς την ΕΕ ή την ζώνη Σένγκεν.

Τάχθηκε στο πλευρό της Ισπανίας με την ερμηνεία ότι η συνοριακή κρίση πυροδοτήθηκε από δίκτυα διακίνησης ανθρώπων και παραπληροφόρηση μέσω social media ενώ δεσμεύθηκε για περαιτέρω στήριξη του μπλοκ σε Θέουτα και Ισπανία για την ενίσχυση των συνόρων.

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Η ερώτηση για την Ιταλία

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Μετανάστευση ρωτήθηκε για την κίνηση της Ιταλίας να αναστείλει προσωρινά την συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία και τόνισε πως έγινε σχετική αναφορά από ορισμένες χώρες. Είπε ότι είναι μία από τις εναλλακτικές, αλλά επισήμανε επίσης την ανάγκη να επικεντρωθούν στην αναμόρφωση των συμφωνηθέντων διαδικασιών για τη χορήγηση ασύλου.

Ο Brunner ωστόσο απέφυγε να επιρρίψει ευθύνες στο Μαρόκο. Τόνισε ότι η Ισπανία αναγνωρίζει πραγματικά τον ρόλο που έπαιξε το Μαρόκο για να φέρει υπό έλεγχο την κατάσταση. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες καθώς για το θέμα υπάρχει υπό εξέλιξη έρευνα.

Δείτε live εικόνα από τη Θέουτα

{https://www.youtube.com/watch?v=_dFllAhJT_c}

Με πληροφορίες του Guardian