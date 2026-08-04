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Μετά την απομάκρυνση των εμποδίων και τον έλεγχο της γραμμής, η λειτουργία του Ηλεκτρικού επανήλθε πλήρως.

Κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια στη Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ), καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε προκληθεί από την πτώση κλαδιών.

Νωρίτερα, η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Ομόνοια και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, με πέντε σταθμούς να έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος είχαν κλείσει προσωρινά λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα πεσμένα κλαδιά.

Μετά την απομάκρυνση των εμποδίων και τον έλεγχο της γραμμής, η λειτουργία του Ηλεκτρικού επανήλθε πλήρως.