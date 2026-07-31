Με προβλήματα η σημερινή έξοδος των εκδρομέων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.

Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί οι ταξιδιώτες στα λιμάνια της Αττικής, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων προς τα νησιά, με τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί το αδιαχώρητο, με χιλιάδες επιβάτες να καταφθάνουν για να επιβιβαστούν στα πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου. Η αυξημένη κίνηση έχει οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλων ουρών τόσο στις πύλες επιβίβασης όσο και στους χώρους όπου περιμένουν τα οχήματα.

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται κανονικά, δεν λείπουν οι ανατροπές στο πρόγραμμα.

Ακυρώθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros

Συγκεκριμένα, το πλοίο Blue Star Paros, που επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο, παρέμεινε δεμένο στο λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

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Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, όπου έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Οι επιβάτες καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα λιμεναρχεία για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

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