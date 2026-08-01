Δημοσίευμα των Financial Times αποκαλύπτει το ψηφιακό δίκτυο που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους στα σύνορα της Ευρώπης.

Η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα δεν ήταν μια αυθόρμητη μαζική μετακίνηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η προσπάθεια δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα είχε οργανωθεί επί εβδομάδες μέσα από ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι συμμετέχοντες αντάλλασσαν πληροφορίες, οδηγίες και εξοπλισμό για το επικίνδυνο εγχείρημα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ομάδες στο Facebook, με πιο γνωστή την Hraga Ceuta, στην οποία δημοσιεύονταν καθημερινά αναρτήσεις με στιγμιότυπα από το Google Maps που έδειχναν την ακριβή απόσταση γύρω από τον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, φωτογραφίες από στολές κατάδυσης, βατραχοπέδιλα και σωσίβια, αλλά και συμβουλές για το ποιο σημείο της ακτής ήταν καταλληλότερο για την είσοδο στη Θέουτα. Μέλη της ομάδας αναζητούσαν συνταξιδιώτες, οργάνωναν κοινές μετακινήσεις και αντάλλασσαν πληροφορίες για τη διαδρομή μέχρι τα σύνορα.

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57 νεκροί στη Θέουτα

Η προετοιμασία δεν περιοριζόταν μόνο στο διαδίκτυο. Πολλοί από όσους σχεδίαζαν να περάσουν στην ισπανική πλευρά παρακολούθησαν μαθήματα κολύμβησης, ενώ αρκετοί αγόρασαν βατραχοπέδιλα και άλλο εξοπλισμό για να αντέξουν το πολύωρο κολύμπι στα νερά που χωρίζουν το Μαρόκο από τη Θέουτα. Άλλοι συγκέντρωσαν χρήματα ακόμη και για την αγορά καγιάκ, με στόχο να διευκολύνουν τη διέλευση.

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Και παρότι η μικρότερη απόσταση μέχρι τη Θέουτα είναι μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα, ο συνωστισμός και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα ανάγκασαν πολλούς να κολυμπήσουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, παραμένοντας επί ώρες μέσα στο νερό.

Στην ισπανική ακτή, οι αφιχθέντες έβγαιναν από τη θάλασσα με τραυματισμούς στα πόδια από τα βράχια. Οι άνδρες της ισπανικής Πολιτοφυλακής, που είχαν αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων, παρακολουθούσαν την κατάσταση χωρίς να παρεμποδίζουν την αποβίβαση των μεταναστών.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα ενός άνδρα που κατάφερε να φτάσει στη στεριά έχοντας μαζί του ακόμη και το ποδήλατό του, ενώ άλλοι κατέγραφαν την προσπάθειά τους με κινητά τηλέφωνα.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν και οι φήμες που διακινήθηκαν μέσω των ίδιων δικτύων. Αναρτήσεις υποστήριζαν ότι τα σύνορα είχαν ουσιαστικά ανοίξει ή ότι μια πρόσφατη απόφαση του ισπανικού Ανώτατου Δικαστηρίου απέκλειε τις άμεσες επαναπροωθήσεις όσων έφταναν διά θαλάσσης. Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα κυκλώματα διακινητών εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις πληροφορίες για να πείσουν χιλιάδες ανθρώπους να επιχειρήσουν το επικίνδυνο ταξίδι.

Τις ημέρες πριν από τη μαζική διέλευση, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή. Όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, πλήθη κινήθηκαν προς την ακτή και βούτηξαν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες ώρες να καταγραφεί η μεγαλύτερη μεταναστευτική εισροή στην ιστορία της Θέουτα. Η προσπάθεια, ωστόσο, είχε βαρύ ανθρώπινο τίμημα, καθώς τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι περισσότεροι από όσους κατάφεραν να φτάσουν στην ισπανική πόλη επέστρεψαν στη συνέχεια στο Μαρόκο.

Πηγή Financial Times