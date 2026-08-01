Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που ξέσπασε στην Αχαΐα.

Πολλές ζημιές αλλά και καμένες εκτάσεις έχει δημιουργήσει η φωτιά που ξέσπασε στην Αχαΐα και συγκεκριμένα στο Αίγιο από το απόγευμα της 31ης Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ένα σπίτι κάηκε καθώς δεν μπόρεσαν οι Αρχές να το σώσουν.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Δείτε τις εικόνες

{https://www.youtube.com/watch?v=KA7f22sLW7Y}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδορίκι, του Δήμου Αιγιαλείας, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Άλσος και Νεραντζιές, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, από το απόγευμα της Παρασκευής.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ LIVE ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ