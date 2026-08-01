Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία.

Ως μια από τις μεγαλύτερες φωτιές που ξέσπασε το φετινό καλοκαίρι χαρακτήρισε αυτή που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και συνεχίζει να καίει ότι βρει μπροστά της ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου άφησε ήδη πίσω της ένα τεράστιο αποτύπωμα, εκτιμώντας ότι η καμένη έκταση ξεπερνά τα 40.000 με 50.000 στρέμματα.

«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια» ανέφερε.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=10165652180967450&set=a.10153065340272450}

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβραίνα και για το λόγο αυτό στις 05:03 στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη.

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Στο άλλο μέτωπο, που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, για την οποία εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 2:05 με την οδηγία όσοι βρίσκονται στην περιοχή να κατευθυνθούν προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενού και το δεύτερο στις 03:16 με την οδηγία απομάκρυνσης προς την παραλία του Πόρτο Γερμενού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdeh6xeps49?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, νωρίς το πρωί σήμερα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και πλωτό του Λιμενικού Σώματος απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό 12 ανθρώπους.

Κατά την διάρκεια της νύχτας καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στον οικισμό Ψάθα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Μύτικας με κατεύθυνση προς Ψάθα και Αλεποχώρι.

Στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, και 92 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εναέριες ρίψεις νερού 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, με το ένα από αυτά τα τελευταία να χειρίζεται τον συντονισμό τους.

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