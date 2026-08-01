«Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν μόνο έναν από τους 27 βαλλιστικούς πυραύλους» ανέφερε ο Ζελένσκι.

Μια ακόμη νύχτα τρόμου βίωσαν οι κάτοικοι στο Κίεβο της Ουκρανίας καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η άμυνα έναντι των βαλλιστικών πυραύλων, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξουδετερωθούν, αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» για την ουκρανική κυβέρνηση καθώς οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τα πλήγματά τους στην Ουκρανία με τέτοια όπλα.

«Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα σε εχθρική επίθεση», σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, που πρόσθεσε ότι ακόμα 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Πυρκαγιές και υλικές ζημιές αναφέρθηκαν σε πέντε διαμερίσματα της πρωτεύουσας», μεταξύ των οποίων στη Σολομιάνσκι, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και «ένα πενταώροφο κτίριο διαμερισμάτων καταστράφηκε μερικώς, ενώ ξέσπασε φωτιά», όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών μέσω Telegram.

Στη συνοικία Νταρνίτσκι, όπου αναφέρθηκαν επτά θύματα, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για «πυρκαγιά σε (...) κτίριο διοικητικών υπηρεσιών».

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{https://x.com/Gerashchenko_en/status/2083455617386037535}

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε σειρά εκρήξεων που ενεργοποιήσαν συναγερμούς αυτοκινήτων τα οποία ήταν σταθμευμένα στους δρόμους.

«Μόλις ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, μετά βίας πρόλαβα να βγω στον διάδρομο, μέχρι στην είσοδο και (το κτίριο) άρχισε να τρέμει», δήλωσε στο AFP η Κατερίνα Κραβτσένκο, 75 ετών, κάτοικος Κιέβου.

Η Οξάνα, επίσης κάτοικος του Κιέβου, δήλωσε ότι άκουσε «πραγματικά τρομακτικές εκρήξεις». «Μετά τα σπασμένα γυαλιά άρχισαν να πέφτουν σαν βροχή, ο κόσμος άρχισε να βγαίνει και οι εκρήξεις συνεχίζονταν», δήλωσε.

Στη ρωσική πλευρά, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πλήγματα «υψηλής ακρίβειας» στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή είχαν στόχο «επιχειρήσεις του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και εφοδιαστικά κέντρα στην Ουκρανία».

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, ανάμεσά τους έξι μέλη της ίδιας οικογένειας σε χωριό κοντά στην πόλη Κρίβι Ριχ. Δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς στο Κίεβο και την Πολτάβα.

Ζελένσκι: Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν μόνο έναν από τους 27 βαλλιστικούς πυραύλους

Η Ουκρανία κατέρριψε μόνο έναν από τους 27 ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια μεγάλης επίθεσης σήμερα καθώς η χώρα έχει έλλειψη σε αναχαιτιστικά μέσα για τα αμερικανικά συστήματα Patriot, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2083446291309138427}

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 35 πυραύλους, ανάμεσά τους 27 βαλλιστικούς, και εξαπέλυσε 185 επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones). Η πρωτεύουσα Κίεβο ήταν ο βασικός στόχος της επίθεσης, πρόσθεσε.