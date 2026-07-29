Η Μόσχα υποστηρίζει ότι Ουκρανοί κατάσκοποι χρησιμοποιούν το Telegram για επιθέσεις.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, για διευκόλυνση τρομοκρατικής δραστηριότητας, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα του χρησιμοποιείται από Ουκρανούς κατασκόπους για την οργάνωση επιθέσεων στη χώρα.

Οι κατηγορίες που ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας (FSB) έρχονται έπειτα από μακρά έρευνα σε βάρος του Ντούροφ και του Telegram. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η FSB βάζει τον 41χρονο σε διεθνή λίστα καταζητούμενων.

Ως απάντηση, στον λογαριασμό του Telegram στο Χ αναρτήθηκε φωτογραφία του δισεκατομμυριούχου στην οποία δείχνει το μεσαίο δάχτυλο του χεριού του.

{https://x.com/telegram/status/2082364471339786357}

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της εκστρατείας του Κρεμλίνου για τον έλεγχο του διαδικτύου, οι Ρώσοι έχουν πρόσβαση στο Telegram μόνο μέσω VPN, για να αποκρύψουν την τοποθεσία τους. Παρόλα αυτά, κρατικοί φορείς- ανάμεσά τους το Κρεμλίνο και το υπουργείο Άμυνας- συνεχίζουν να κάνουν καθημερινά αναρτήσεις στην πλατφόρμα.

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Τι υποστηρίζει η FSB για το Telegram

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η FSB υποστηρίζει ότι το «Daivinchik/Leo», ένα chatbot που είναι διαθέσιμο στο Telegram, έχει χρησιμοποιηθεί από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες για τη στρατολόγηση νεαρών Ρώσων, ώστε να πραγματοποιούν επιχειρήσεις σαμποτάζ και τρομοκρατίας.

Το Daivinchik/Leo είναι ένα δημοφιλές chatbot γνωριμιών στη Ρωσία, όπου το Tinder δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Σύμφωνα με την FSB, Ουκρανοί κατάσκοποι εμφανίζονται ως νεαρές γυναίκες και κάνουν αναρτήσεις, προκειμένου να παγιδεύσουν Ρώσους και να τους εξαναγκάσουν να διαπράξουν εγκλήματα.

Η FSB αναφέρει ότι 46 Ρώσοι, ηλικίας από 12 έως 22 ετών, συνελήφθησαν τον τελευταίο χρόνο, αφού στρατολογήθηκαν με αυτόν τον τρόπο ώστε να επιτεθούν σε αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου, ή να διαπράξουν εμπρηστικές επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας, μεταφορών, επικοινωνιών ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Ποιος είναι ο Πάβελ Ντούροφ

Ο Ντούροφ γεννήθηκε στη Ρωσία και πλέον διαθέτει διαβατήριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά και γαλλικό. Πριν από το Telegram, ίδρυσε το λεγόμενο «ρωσικό Facebook», το Vkontakte. Το 2014 πούλησε το ποσοστό του στο Vkontakte, έπειτα από πιέσεις των ρωσικών αρχών. To Forbes εκτιμά ότι η περιουσία του ανέρχεται σε 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το 2024 συνελήφθη στη Γαλλία, έπειτα από καταγγελίες ότι το Telegram δεν αντιμετώπισε επαρκώς την εγκληματική δραστηριότητα στην πλατφόρμα και δεν συνεργάστηκε με τα αιτήματα των αρχών. Αργότερα του επετράπη να φύγει από τη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Το Ντουμπάι, όπου ζει ο Ντούροφ, έχει φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα και ολοένα μεγαλύτερους δεσμούς στους τομείς της ενέργειας, των επιχειρήσεων και των οικονομικών. Όμως, η παράδοσή του στη Ρωσία θα απειλούσε να βλάψει την εικόνα του εμιράτου ως ελκυστικός κόμβος για επιχειρήσεις και τεχνολογία, σημειώνει το Reuters.