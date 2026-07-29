«Ο επόμενος κίνδυνος, ήδη κινείται προς την Ελλάδα και στην κεντρική Ευρώπη» είπε για τις φωτιές η επικεφαλής του κέντρου συντονισμού για έκτακτες ανάγκες της ΕΕ.

Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση φωτιών τις επόμενες εβδομάδες, απειλώντας με ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή, καθώς οι φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, μαίνονται, δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη η επικεφαλής του κέντρου έκτακτης ανταπόκρισης της ΕΕ.

Η Maria Zuber, επικεφαλής του κέντρου συντονισμού για έκτακτες ανάγκες της ΕΕ, δήλωσε πως το παρατεταμένο κύμα καύσωνα τις επόμενες μέρες θα είναι πολύ δύσκολο στη Γαλλία, ενώ πρόσθεσε πως και άλλες χώρες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για επικείμενες πιθανές καταστροφές.

«Ο επόμενος κίνδυνος, ήδη κινείται προς την Ελλάδα και στην κεντρική Ευρώπη» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους η Zuber.

«Η Ελλάδα προς το παρόν γλίτωσε αλλά τώρα βλέπουμε ότι θα πάει στην Ελλάδα (το κύμα καύσωνα). Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει κίνδυνο στις αρχές Αυγούστου και θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί με την Ιβηρική Χερσόνησο, γιατί αν (είναι) και εκεί, θα έχουμε όλη την Ευρώπη στις φλόγες», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δυσοίωνες προβλέψεις ωστόσο ήδη έχουν επιβεβαιωθεί καθώς η Ελλάδα μετρά ή δη δύο νεκρούς από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Ρέθυμνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε τις εξελίξεις στο Liveblog του Dnews

Αναμένεται νέα χρονιά ρεκόρ

Η πρόβλεψη αυτή δείχνει πως οι καιρικές συνθήκες που συμβάλλουν στην εκδήλωση και ραγδαία εξάπλωση των φωτιών είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, ο ξηρός αέρας, ο άνεμος και η έλλειψη βροχής. Η κλιματική αλλαγή εντείνει τις ζεστές και ξηρές καιρικές συνθήκες που επιτρέπουν στην εξάπλωση αλλά και την παρατεταμένη διάρκεια των δασικών πυρκαγιών.

Πέρυσι, η Ευρώπη κατέγραψε χρονιά ρεκόρ με τις χειρότερες πυρκαγιές, όπου περισσότερα από 10.000 τ.χλμ γης κάηκαν. Η Zuber είπε ότι μέχρι στιγμής η κατάσταση στην Ευρώπη είναι αντίστοιχη. «Έχουμε την προοπτική να πάμε για μία ακόμα χρονιά ρεκόρ» πρόσθεσε.

Το κέντρο της ΕΕ που συντονίζει την ανάπτυξη αεροσκαφών και πυροσβεστών σε χώρες που ζητούν έκτακτη βοήθεια έχει ήδη στείλει 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα στη Γαλλία και έξι αεροσκάφη με τρία κλιμάκια πυροσβεστών στην Ισπανία.

Η Zuber, διευκρίνισε ακόμα πως δεν είναι όλα τα διαθέσιμα αεροσκάφη της ΕΕ απασχολημένα προς το παρόν, και ορισμένα βρίσκονται για κάθε ενδεχόμενο στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος.

Με πληροφορίες του Reuters





