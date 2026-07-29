Πλωμάρι: Καλύτερη εικόνα στη μεγάλη φωτιά – Οριοθετήθηκε το μέτωπο προς την Πλαγιά, συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες.

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη νότια Λέσβο, ωστόσο η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο των ενεργών εστιών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το stonisi.gr το μέτωπο που κινείτο προς την περιοχή της Πλαγιάς έχει οριοθετηθεί, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς. Ωστόσο, το δεύτερο μέτωπο, το οποίο έχει κατεύθυνση προς το Πλωμάρι, παραμένει ενεργό, αν και παρουσιάζει μειωμένη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μεγάλη επιχείρηση με επίγεια και εναέρια μέσα, με βασικό στόχο να περιοριστεί η φωτιά όσο το δυνατόν περισσότερο πριν πέσει το σκοτάδι. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των ενεργών μετώπων, στην αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων και στην προστασία των κατοικημένων περιοχών.

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Οι άνεμοι συνεχίζουν να δυσκολεύουν την επιχείρηση

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, σημαντικό πρόβλημα εξακολουθούν να αποτελούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Οι δυνατές ριπές μεταφέρουν καύτρες σε μεγάλη απόσταση, δημιουργώντας νέες μικρές εστίες και αναγκάζοντας τις δυνάμεις πυρόσβεσης να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Οι πυροσβέστες επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αλλάξει γρήγορα την πορεία της φωτιάς. Για τον λόγο αυτό, η αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα των δυνάμεων που βρίσκονται στο πεδίο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb6nitttk6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή επιχειρούν πλέον 50 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών, 13 πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και ισχυρών εναέριων μέσων. Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά σημεία του μετώπου. Η επιχείρηση παραμένει δύσκολη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, καθώς οι ριπές ευνοούν τις αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082459852350066823}

Προληπτική εκκένωση περιοχών

Νωρίτερα, λόγω της δύσκολης κατάστασης και της γειτνίασης της φωτιάς με κατοικημένες περιοχές, είχε δοθεί εντολή για προληπτική εκκένωση τμημάτων του Πλωμαρίου. Οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου και τη θάλασσα, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών. Η φωτιά είχε πλησιάσει σε σημεία όπου υπάρχουν σπίτια, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών.

Στην περιοχή βρίσκονται στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και εθελοντές που συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχει τεθεί και το Λιμενικό Σώμα, με διαθέσιμα σκάφη για την αντιμετώπιση πιθανών αναγκών στις παράκτιες περιοχές.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται. Παρά τη βελτίωση της εικόνας, οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα μέχρι την οριστική κατάσβεση