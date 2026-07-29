Η Metlen επιδιώκει μέσω της παραγωγής γαλλίου να τοποθετήσει την Ελλάδα σε ισχυρότερη θέση στον διεθνή χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών, αξιοποιώντας την υφιστάμενη μεταλλουργική της βάση και τεχνογνωσία.

Τη στρατηγική διάσταση της πρώτης μεγάλης εμπορικής συμφωνίας της Metlen για την προμήθεια γαλλίου σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας αναδεικνύει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, εκτιμώντας ότι η κίνηση ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και της Ευρώπης στην αγορά κρίσιμων πρώτων υλών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen χαρακτήρισε τη συμφωνία «περήφανη και σημαντική στιγμή», καθώς αφορά μακροπρόθεσμη προμήθεια γαλλίου που θα παράγεται στις εγκαταστάσεις του Αλουμινίου της Ελλάδος. Όπως σημείωσε, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη εμπορική συμφωνία αυτού του είδους μεταξύ ευρωπαίου παραγωγού και μεγάλης αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας.

Κατά τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, η συμφωνία αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για τη Metlen, αλλά ευρύτερα για την ελληνική βιομηχανία και την ευρωπαϊκή μεταλλουργία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια εφοδιασμού και η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες αποκτούν αυξανόμενη γεωπολιτική και βιομηχανική σημασία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και η στρατηγική αυτονομία καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη ευρωπαϊκής παραγωγικής δυναμικότητας σε υλικά που είναι απαραίτητα για το βιομηχανικό και τεχνολογικό μέλλον της ηπείρου.

Η Metlen επιδιώκει μέσω της παραγωγής γαλλίου να τοποθετήσει την Ελλάδα σε ισχυρότερη θέση στον διεθνή χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών, αξιοποιώντας την υφιστάμενη μεταλλουργική της βάση και τεχνογνωσία.

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Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος προανήγγειλε, παράλληλα, περαιτέρω κινήσεις στον συγκεκριμένο τομέα, επισημαίνοντας ότι οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης εργάζονται πάνω σε νέα projects στη δραστηριότητα Critical & Rare Metals. «Αυτό είναι μόνο η αρχή», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών και πρωτοβουλιών.