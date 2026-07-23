Το bridge financing 300 εκατ. ευρώ της Theon, η Metlen, η Raycap, η ΑΜΚ της B&F, η Ατλαντική Ένωση και οι πρώτες άδειες λειτουργίας παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην Ελλάδα

Το bridge financing της Theon

Σε τροχιά περαιτέρω διεθνούς επέκτασης κινείται η Theon του Κρίστιαν Χατζημηνά, με τον όμιλο να προχωρά σε ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την εξαγορά της γαλλικής HGH. Συγκεκριμένα, εταιρείες του ομίλου Theon πρόκειται να συνάψουν σύμβαση ενδιάμεσης χρηματοδότησης (bridge financing) ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο.

Στη συμφωνία η Theon International Plc συμμετέχει ως δανειολήπτης, ενώ ως αρχικοί εγγυητές εμφανίζονται η Theon Sensors AG, η ΘΕΩΝ Αισθητήρες ΑΕΒΕ και η ίδια η Theon International Plc. Στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft και ING Bank N.V. ως εξουσιοδοτημένοι κύριοι διοργανωτές. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η ΘΕΩΝ Αισθητήρες πρόκειται να παράσχει εγγύηση σε πρώτη ζήτηση υπέρ των χρηματοδοτικών μερών, καλύπτοντας την έγκαιρη και πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρηματοδότηση των 300 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων, εξόδων και λοιπών οφειλών.

Η χρηματοδοτική κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συμπίπτει με την επόμενη μεγάλη κίνηση της Theon στον ευρωπαϊκό αμυντικό κλάδο. Η Theon International Plc έχει ανακοινώσει συμφωνία αποκλειστικότητας με την Carlyle για την εξαγορά της SAS Stéropès, μητρικής εταιρείας της SAS HGH Systèmes Infrarouges (HGH), με επιχειρηματική αξία περίπου 300 εκατ. ευρώ. Η HGH, η οποία ιδρύθηκε το 1982 στη Γαλλία, σχεδιάζει, αναπτύσσει, συναρμολογεί και εμπορεύεται ηλεκτρο-οπτικά και υπέρυθρα συστήματα και λύσεις για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές. Απασχολεί περισσότερους από 130 εργαζομένους, με ιδιαίτερη έμφαση στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), αποτελώντας μια δραστηριότητα που εντάσσεται στον ευρύτερο τεχνολογικό και αμυντικό προσανατολισμό της Theon.

Metlen: Επέκταση της παραγωγής αλουμινίου

Στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεγάλες Επενδύσεις» του αναπτυξιακού νόμου εντάσσεται επενδυτικό σχέδιο της Metlen συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 34,2 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της υφιστάμενης μονάδας αλουμινίου της εταιρείας στη Βοιωτία. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη μονάδα παραγωγής αλουμινίου στη θέση Άγιος Νικόλαος, στη Δημοτική Ενότητα Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας. Η επένδυση εντάχθηκε στον Α΄ κύκλο του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις» για το 2025, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης. Η ενίσχυση που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 13,7 εκατ. ευρώ και δεν παρέχεται με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, αλλά μέσω φορολογικής απαλλαγής για τη συμβατική επένδυση. Η ένταση της ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 40% των ενισχυόμενων δαπανών.

H Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης

Νέα επένδυση ύψους 5,18 εκατ. ευρώ δρομολογεί η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (γνωστή από τη μπίρα Βεργίνα), με στόχο την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας ζυθοποιίας στη βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας πήρε το «πράσινο φως» για την υπαγωγή του στον αναπτυξιακό νόμο, εξασφαλίζοντας επιχορήγηση άνω των 3,1 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο εντάσσεται στο καθεστώς περιοχές ειδικής ενίσχυσης» του αναπτυξιακού νόμου και η ενίσχυση χορηγείται εξ ολοκλήρου με τη μορφή επιχορήγησης. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό ενίσχυσης της επένδυσης. Με βάση τα στοιχεία της απόφασης, το αρχικό ποσοστό λόγω του τόπου εγκατάστασης ανέρχεται σε 50%, ενώ προβλέπεται προσαύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες λόγω του μεγέθους της επιχείρησης. Έτσι, η τελική ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 60%, ποσοστό που εφαρμόζεται και στην επιχορήγηση των επιλέξιμων περιφερειακών δαπανών.

Raycap: Νέα επένδυση στη Δράμα

Νέα επένδυση ύψους 11,85 εκατ. ευρώ δρομολογεί στη βιομηχανική περιοχή Δράμας η Raycap, το «διαμάντι» της ελληνικής βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας που δημιούργησε ο Κώστας Αποστολίδης (1948–2024). Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης παραγωγικής μονάδας της εταιρείας και εντάχθηκε στο καθεστώς «περιοχές ειδικής ενίσχυσης» του αναπτυξιακού νόμου. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ανέρχεται σε 11,85 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται ενίσχυση ύψους 5,92 εκατ. ευρώ, με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής. Η νέα επένδυση ενισχύει περαιτέρω την παραγωγική παρουσία της Raycap στη Δράμα και συνεχίζει τη σημαντική βιομηχανική παρακαταθήκη του ιδρυτή της, ο οποίος μετέτρεψε μια ελληνική επιχειρηματική πρωτοβουλία σε διεθνή εταιρεία τεχνολογίας, με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Η Ατλαντική Ένωση

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 4,81 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Ατλαντική Ένωση στη χρήση του 2025, έναντι 5,78 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,22 εκατ. ευρώ, από 7,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανήλθαν σε 6,02 εκατ. ευρώ, έναντι 9,30 εκατ. ευρώ το 2024. Στον βασικό ασφαλιστικό τομέα που αποτιμάται με την προσέγγιση κατανομής ασφαλίστρων (PAA), τα έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν στα 63 εκατ. ευρώ, από 55,5 εκατ. ευρώ το 2024.

Το ασφαλιστικό αποτέλεσμα του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 14,11 εκατ. ευρώ, έναντι 15,59 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό καθαρό ασφαλιστικό αποτέλεσμα της εταιρείας υποχώρησε στα 7,53 εκατ. ευρώ από 13,87 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού της Ατλαντικής Ένωσης αυξήθηκε στα 195,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 186,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 96,86 εκατ. ευρώ, έναντι 93,88 εκατ. ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 90,54 εκατ. ευρώ από 86,82 εκατ. ευρώ. Θετική εικόνα παρουσίασαν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε εισροές 3,98 εκατ. ευρώ, έναντι εκροών 9,49 εκατ. ευρώ το 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε 23,23 εκατ. ευρώ.

Η Intracom Ventures

Με αιχμή το Project Voria στο Μαρούσι και την ανάπλαση της Β’ Πλαζ Βούλας, η Intracom Ventures ενισχύει το επενδυτικό της αποτύπωμα, προχωρώντας μέσα στο 2026 σε νέες κεφαλαιακές τοποθετήσεις. Στο τέλος του 2025, η εταιρεία εμφάνιζε συνολικό ενεργητικό 32,02 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 30,99 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες αυξήθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ, από 10,28 εκατ. ευρώ το 2024. Η εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου της διαμορφώθηκε σε 4,44 εκατ. ευρώ.Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,16 εκατ. ευρώ, με τις ζημιές προ φόρων να περιορίζονται στις 10.515 ευρώ, από 190.495 ευρώ το 2024, και τις ζημιές μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 170.529 ευρώ.

Η επενδυτική δραστηριότητα επιταχύνθηκε στις αρχές του 2026. Η Intracom Ventures διέθεσε 2,4 εκατ. ευρώ για αύξηση κεφαλαίου της Selene Enterprises και 3,525 εκατ. ευρώ για αντίστοιχη κίνηση στην Karenia Enterprises, διατηρώντας ποσοστό 25% στις δύο εταιρείες. Παράλληλα, συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου της Athens Beach Club, στην οποία κατέχει 33,33%, ενώ τον Μάρτιο ενίσχυσε τη δική της κεφαλαιακή βάση με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η έμμεση συμμετοχή της, μέσω Selene και Karenia, στον όμιλο Regency και κατ’ επέκταση το Project Voria. Η επένδυση των 380 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι έχει περάσει σε φάση υλοποίησης και προβλέπει τη δημιουργία συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων με ξενοδοχείο, καζίνο και άλλες δραστηριότητες. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι η ανάπλαση της Β’ Πλαζ Βούλας μέσω της Athens Beach Club. Η επένδυση ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές ψυχαγωγίας, ευεξίας και εστίασης. Το έργο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

B&F: Αύξηση κεφαλαίου

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,08 εκατ. ευρώ προχώρησε η B&F Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων του Βασίλη Μπιθαρά, εντάσσοντας στην εταιρική της δομή συμμετοχές στις BEANDEF LIMITED και B&F BULGARIA LIMITED. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 1.417.001 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ και τιμής διάθεσης 7,50 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή καλύπτεται κυρίως μέσω εισφορών σε είδος και ειδικότερα με την εισφορά 213.500 μετοχών της BEANDEF LIMITED, οι οποίες αντιστοιχούν στο 61% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, καθώς και του συνόλου των μετοχών της B&F BULGARIA LIMITED. Η καθαρή αξία των δύο εταιρειών αποτιμήθηκε σε 3,99 εκατ. ευρώ και 8,19 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, βάσει έκθεσης της TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από την έκδοση των νέων μετοχών προκύπτει διαφορά υπέρ το άρτιο ύψους 8,54 εκατ. ευρώ, η οποία θα ενισχύσει την καθαρή θέση της B&F. Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 8,29 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 5.637.339 κοινές ονομαστικές μετοχές.

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Οι δύο πρώτες άδειες MiCA στην Ελλάδα

Τις δύο πρώτες άδειες λειτουργίας παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP) στην ελληνική αγορά, βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA, χορήγησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για τη λειτουργία της νέας, ρυθμιζόμενης αγοράς υπηρεσιών crypto στην Ελλάδα. Οι πρώτες εταιρείες που περνούν το κατώφλι του νέου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου είναι η XENIOS BLOCKCHAIN GROUP AE και η CAPITAL WALLET GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, οι οποίες εξασφάλισαν άδειες για διαφορετικό εύρος δραστηριοτήτων στην αγορά των κρυπτοστοιχείων.

Στην περίπτωση της XENIOS BLOCKCHAIN GROUP, η άδεια που χορήγησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφορά τη λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών. Η αδειοδότηση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η εταιρεία έχει κινηθεί και προς την κατεύθυνση της κεφαλαιακής της ενίσχυσης. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 52.091 ευρώ. Ευρύτερο είναι το φάσμα των υπηρεσιών για τις οποίες αδειοδοτήθηκε η CAPITAL WALLET GREECE. Η εταιρεία έλαβε το πράσινο φως για τη φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών, την ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών, την ανταλλαγή μεταξύ διαφορετικών κρυπτοστοιχείων, καθώς και την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών. Η CAPITAL WALLET GREECE διαθέτει ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 240.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 24.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία.

Η ΗΦΑΙΣΤΙΑ LXS ΙΚΕ

Μια νέα τουριστική επένδυση δρομολογείται στη Λήμνο, με την ΗΦΑΙΣΤΙΑ LXS ΙΚΕ, εταιρεία του Γιάννη Δέτση, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας και διαφήμισης Choose Strategic Communications Partner, να προχωρά στη δημιουργία ξενοδοχείου πέντε αστέρων στο νησί. Το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 6,072 εκατ. ευρώ, πήρε το «πράσινο φως» για την υπαγωγή του στον αναπτυξιακό νόμο, εξασφαλίζοντας επιχορήγηση που προσεγγίζει τα 3,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση το σχέδιο προβλέπει την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων, δυναμικότητας 80 κλινών, στο Κοντοπούλι της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, στον Δήμο Λήμνου. Η συνολική ενίσχυση διαμορφώνεται σε 3,396 εκατ. ευρώ και χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η ένταση ενίσχυσης που προβλέπεται για την περιοχή υλοποίησης του έργου. Το αρχικό ποσοστό, βάσει του τόπου εγκατάστασης, ανέρχεται σε 60%, ενώ με την προσαύξηση των 10 ποσοστιαίων μονάδων λόγω του μεγέθους της επιχείρησης η τελική ένταση ενίσχυσης φτάνει στο 70%. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την επιχορήγηση των περιφερειακών δαπανών, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 56%.