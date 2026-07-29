Αφορμή για τις νέες απειλές Τραμ ήταν ιρανική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο σε αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία.

Ισχυρή απάντηση ορκίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν μετά την επίθεση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία.

«Θα τους χτυπήσουμε (πάρα πολύ σκληρά) είπε την Τετάρτη ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News και χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα έντονο και απειλητικό ύφος.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα δεχτούν πλήγμα μας» είπε φανερά εκνευρισμένος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν μόλις λίγα λεπτά για να απαντήσουν στην επίθεση έκπληξη και να καταρρίψουν τους εισερχόμενους πυραύλους πριν βρουν τους στόχους τους. Είπε πως το βίντεο δείχνει το προσωπικό των ΗΠΑ να φωνάζει σε πραγματικό χρόνο τις συντεταγμένες για την αναχαίτιση.

{https://x.com/CENTCOM/status/2082231500318114110}

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Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ακόμα πως οι κοινές στρατιωτικές επιθέσεις ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας κατ΄των Χούθι στο Ιράκ συντονίστηκαν από την ιρανική κυβέρνηση. Χαρακτήρισε τους Χούθι ως «καρκίνο του κόσμου» και είπε εξετάζει επιπλέον προειδοποιήσεις κατά όσων συνεργάζονται με τους Ιρανούς.

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Οι Χούθι σκέφτονται να επιβάλουν τέλη

Την ίδια ώρα οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσαν στο Reuters πηγές από την περιοχή που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Στις 20 Ιουλίου, οι Χούθι, ανακοίνωσαν την επιβολή θαλάσσιου εμπάργκο στη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Τώρα επιδιώκουν να επιβάλουν τέλη στα περισσότερα πλοία που περνούν από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, επεσήμαναν πηγές. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα, πρόσθεσαν.

Αξιωματούχοι των Χούθι μετέβησαν στο Ιράν τον Ιούλιο για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη της χώρας αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπου συζήτησαν με Ιρανούς ομολόγους τους το ζήτημα της επιβολής τελών για τη διέλευση από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δήλωσαν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν από την Τεχεράνη.

Θα εξαιρούνται τα κινεζικά πλοία

Ο στόχος της κίνησης αυτής είναι να κανονικοποιηθεί η πρακτική της επιβολής τελών σε διεθνείς θαλάσσιους διαύλους και να αυξηθεί η πίεση στις ΗΠΑ, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι. Τα κινεζικά πλοία θα εξαιρούνται από τα τέλη αυτά, σημείωσαν οι ίδιοι. Ήδη, πηγές αναφέρουν ότι η Κίνα είχε απευθείας συνομιλίες με τους Χούθι προκειμένου να διασφαλίσει τη διέλευση των δεξαμενόπλοιών της από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής σαουδαραβικού πετρελαίου.

Τυχόν επιβολή τελών από τους Χούθι στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα προκαλέσει την έντονη αντίθεση χωρών του Κόλπου, αλλά και της Ευρώπης. Εξάλλου, το κλείσιμο του διαύλου αυτού θα στερήσει από τη Σαουδική Αραβία μια κρίσιμης σημασίας εναλλακτική οδό στο Στενό του Ορμούζ και θα αυξήσει τις ανησυχίες για ελλείψεις στην προσφορά πετρελαίου.

Η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα δεν έχει ανακάμψει πλήρως αφότου οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις στα ανοικτά της Υεμένης, τον Νοέμβριο του 2023, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Οι επιθέσεις των σιιτών ανταρτών εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή σταμάτησαν μετά την υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2025.

Με πληροφορίες του Fox News