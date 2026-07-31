Οι 60.000 μετανάστες που έφτασαν στη Θέουτα τις τελευταίες ώρες είναι περισσότεροι από τον μισό πληθυσμό του ισπανικού θύλακα.

Η Ισπανία και το Μαρόκο ενίσχυσαν με στρατιωτικές δυνάμεις και αστυνομία τα σύνορα στον θύλακα της Θέουτα καθώς ο τελευταίος απολογισμός, από τον πρόεδρο της περιοχής, Juan Jesus Vivas ανέφερε πως τουλάχιστον 34 άτομα είναι νεκρά από την μαζική εισροή σχεδόν 60.000 μεταναστών.

Ο προηγούμενος απολογισμός από το ισπανικό τμήμα της Εθνικής Ασφάλειας είχε υπολογίσει ότι 49.000 μετανάστες είχαν περάσει παράτυπα τα σύνορα τις τελευταίες ώρες. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τον μισό πληθυσμό της Θέουτα.

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επισκέφθηκε την Παρασκευή τη Θέουτα και χαρακτήρισε την κατάσταση «αναπάντεχη».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανέφερε νωρίτερα πως σχεδόν 25.000 μετανάστες εικάζεται ότι επέστρεψαν από τη Θέουτα στο Μαρόκο την Παρασκευή σε μία προσπάθεια της Ισπανίας να αναστρέψει την κατάσταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από την άλλη ο Σάντσεθ ήταν ξεκάθαρος: η μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα είναι μία παραβίαση της ισπανικής κυριαρχίας, που προκαλούν οι διακινητές ανθρώπων οι οποίοι παραπληροφορούν τους μετανάστες, για τη νομική κατάσταση στην Ισπανία, μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου ισπανικού δικαστηρίου. Πρόσθεσε πως οι διακινητές διαδίδουν μια «ιδιοτελή» και παραπλανητική ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης του δικαστηρίου σχετικά με τις επαναπροωθήσεις με σκοπό την τόνωση των μεταναστευτικών ροών.

Η ΕΕ από την πλευρά της μιλά με τις μαροκινές Αρχές, με την Ευρωπαία Επίτροπο, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να κάνει λόγο για «απαράδεκτη» κατάσταση.

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Η μαζική εισροή προκάλεσε σοκ και διχασμό στην Ευρώπη με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να απειλεί με αναστολή της συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία.

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Η Φινλανδία ανακοίνωσε επίσημα την υποστήριξή της στην πρόταση της Ιταλίας να τεθεί η Ισπανία υπό αναστολή από την ζώνη Σένγκεν χωρίς βίζα, μετά τα όσα συνεχίζουν να εκτυλίσσονται στη Θέουτα. Η Φινλανδή υπουργός Εσωτερικών Mari Rantanen υποστήριξε την κίνηση, δηλώνοντας ότι η Ισπανία «απέτυχε πλήρως» να φυλάξει το εξωτερικό σύνορο της ΕΕ και ότι οι χώρες που δεν συμμορφώνονται δεν μπορούν να παραμείνουν μέλη της Σένγκεν.

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Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν τόνισε νωρίτερα ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής της ζώνης Σένγκεν χωρίς σύνορα. «Αυτές είναι σκληρές εικόνες από τη Θέουτα», δήλωσε η Φρέντερικσεν σε γραπτή δήλωση προς το Reuters. «Είναι αυτονόητο ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα και να εξετάσει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συνεργασίας Σένγκεν. Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση αποτελεί απειλή για την Ευρώπη και τη Δανία». Πρόσθεσε πως είχε μιλήσει με την Ιταλίδα πρωθυπουργό και ότι οι δύο καλούν τους «Ευρωπαίους ηγέτες ώστε να συζητήσουν την κατάσταση».

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Σε κρίση η Σένγκεν

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι έδωσε εντολή για αυξημένους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θα μπορούσαν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε ολόκληρη τη ζώνη Σένγκεν.

Ο Νουνιές γνωστοποίησε την απόφαση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας ότι για τους ελέγχους θα κινητοποιηθούν αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ισπανικές αρχές.

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«Διαθέτουμε κινητή μονάδα που βρίσκεται σε επιφυλακή όλο το 24ωρο», είπε στο RTL.

Το γραφείο του υπουργού δεν έδωσε άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σημεία όπου θα ενισχυθούν οι έλεγχοι.

Αν και η Γαλλία ανήκει στη ζώνη Σένγκεν, από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015 διατηρεί σε ισχύ προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά της σύνορα, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, που επιτρέπουν τη λήψη τέτοιων μέτρων όταν υπάρχουν σοβαρές απειλές για την ασφάλεια.

Ωστόσο, οι εικόνες με ανθρώπους να εισέρχονται μαζικά στη Θέουτα, την αυτόνομη πόλη των περίπου 80.000 κατοίκων που αποτελεί ένα από τα μόλις δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, προκάλεσαν αντιδράσεις πολύ πέρα από τη Γαλλία.

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Κόμματα της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς «εργαλειοποιούν» τη Θέουτα

Κόμματα της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό για να ζητήσουν αυστηρότερους περιορισμούς στη μετανάστευση.

«Οι εικόνες από τη Θέουτα είναι σοκαριστικές και αποδεικνύουν, για ακόμη μία φορά, ότι η ανεξέλεγκτη παράτυπη μετανάστευση συνιστά πραγματική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

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Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Χάβι Λόπεθ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Μελόνι «ανάξιες ενός Ευρωπαίου εταίρου».

«Μετά τις περισσότερες από 700.000 αφίξεις από τη Λιβύη, η Ιταλία έλαβε ευρωπαϊκή στήριξη, όχι υποδείξεις. Η αλληλεγγύη δεν είναι μονόδρομος», πρόσθεσε.

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Η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μάρι Ράντανεν, μέλος του δεξιού Κόμματος των Φινλανδών, υπερασπίστηκε τη Μελόνι, κατηγορώντας την Ισπανία ότι απέτυχε να «προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν από παράνομες εισόδους», προσθέτοντας πως «όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να στηρίξουν την πρόταση της Μελόνι».

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Πριν από την ανακοίνωση του Νουνιέε, η επικεφαλής της γαλλικής Ακροδεξιάς και βασική υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος, Μαρίν Λεπέν, κάλεσε την κυβέρνηση να «εντείνει τους συνοριακούς ελέγχους» και δεσμεύθηκε ότι, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος, θα «περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία στη ζώνη Σένγκεν μόνο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο συντηρητικός υποψήφιος για την προεδρία, Μπρουνό Ρεταγιό, δήλωσε ότι είναι «πιο αναγκαίο από ποτέ» να «απομονωθεί η Ισπανία από την ευρωπαϊκή κοινότητα», υποστηρίζοντας ότι η «ανεύθυνη σοσιαλιστική κυβέρνηση» του κεντροαριστερού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ έχει καταστήσει «μη βιώσιμη» τη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ο Ρεταγιό, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Εσωτερικών πριν από τον Νουνιές, υποστήριξε ότι ο Σάντσεθ προκάλεσε την κατάσταση στη Θέουτα όταν, τον Απρίλιο, νομιμοποίησε το καθεστώς διαμονής περίπου 500.000 μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

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Την Πέμπτη, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι «η κυβέρνηση της Ισπανίας είναι πλήρως προσηλωμένη στην άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης στη Θέουτα και στην προετοιμασία των αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση της ομαλότητας το συντομότερο δυνατό».

Η ισπανική κυβέρνηση έχει ήδη αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στη Θέουτα, ενώ ο Σάντσεθ αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη σήμερα Παρασκευή.

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Με πληροφορίες του Reuters/Politico