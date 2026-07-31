Το Σάββατο 1η Αυγούστου η επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς στον δήμο Αθηναίων και σε όλη την Αττική είναι κατηγορίας Κινδύνου 5.

Σε αυξημένη επιφυλακή είναι όλες οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω πολύ ισχυρών ανέμων, που πνέουν την Παρασκευή και το Σάββατο στην περιοχή.

Λόγω της επικινδυνότητας, «κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Οι πολίτες καλούνται να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

Σύμφωνα με το τον δήμο Αθηναίων λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως αυτή που ισχύει αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, στην Αττική (Κατηγορία Κινδύνου 5), οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα (διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων), από το βράδυ της Παρασκευής στις 12 τα μεσάνυχτα.

Drones με θερμικές κάμερες

Παράλληλα, βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου. Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί ενώ σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

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Επίσης, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες

Ο δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων τις επόμενες ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου, οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως:

- χρήση γυμνής φλόγας,

- εργασία με σπινθήρες,

- ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση,

- κοπή μετάλλων με τροχό,

- χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

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