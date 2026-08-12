Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας αυξήθηκαν οι μεταναστευτικές ροές με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για μετανάστευση 500.000 Ελλήνων. Τα πραγματικά, όμως, στοιχεία δείχνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα για την περίοδο 2010-2024.

Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας αυξήθηκαν οι μεταναστευτικές ροές με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για μετανάστευση 500.000 Ελλήνων. Τα πραγματικά, όμως, στοιχεία δείχνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα για την περίοδο 2010-2024, περίοδο που περιλαμβάνει τα έτη της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας.

Προκειμένου να διαπιστώσουμε τι συνέβη τα έτη αυτά διαχωρίσαμε τον συνολικό πληθυσμό της χώρας σε Ελληνες και αλλοδαπούς και εξετάσαμε τη συνέβη σ’ αυτούς σε ό,τι αφορά την καθαρή εισροή ή εκροή πληθυσμού (μετανάστευση μείον παλιννόστηση). Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. (της Eurostat).

Ελληνες και αλλοδαποί που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο 2010-2024

Στην 1η γραμμή του πρώτου μέρους του Πίνακα δίνεται ο πληθυσμός των Ελλήνων, των αλλοδαπών και του συνόλου τους την 1.1.2010, στη 2η γραμμή την 1.1.2025 και στην 3η η διαφορά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο δεύτερο μέρος του Πίνακα δίνονται τα αίτια της διαφοράς πληθυσμού του πρώτου μέρους. Στην 1η γραμμή δίνονται οι γεννήσεις από Ελληνίδες, αλλοδαπές και το σύνολό τους τη 15ετία 2010-2024, στη 2η γραμμή οι θάνατοι Ελλήνων, αλλοδαπών και το σύνολό τους, στην 3η η φυσική μεταβολή (γεννήσεις μείον θάνατοι), στην 4η η ιθαγένεια (δηλαδή όσοι απέκτησαν ελληνική ιθαγένεια που αυξάνουν τον πληθυσμό των Ελλήνων και μειώνουν εκείνο των αλλοδαπών ), στην 5η η καθαρή εκροή πληθυσμού και στην 6η το άθροισμα φυσικής μεταβολής, ιθαγένειας και καθαρής εκροής πληθυσμού.

Από το πρώτο μέρος του Πίνακα φαίνεται ότι την 1.1.2025 (δηλαδή την 31.12.2024) σε σχέση με την 1.1.2010 σημειώθηκε μείωση του πληθυσμού τόσο των Ελλήνων όσο και των αλλοδαπών. Η ποσοστιαία, όμως, μείωση των αλλοδαπών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των Ελλήνων με αποτέλεσμα το ποσοστό που αντιπροσώπευαν στον συνολικό πληθυσμό από 8,4% την 1.1.2010 να μειωθεί στο 7,1% την 1.1.2025.

Αυτό το μικρό ποσοστό των αλλοδαπών αποτελεί πολύτιμο τμήμα του πληθυσμού της χώρας, δεδομένου ότι αυτοί (άνδρες και γυναίκες) ασχολούνται σε τομείς στους οποίους Ελληνες και Ελληνίδες είτε δεν θέλουν να εργαστούν ή, όσοι θέλουν, δεν επαρκούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες (φροντίδα ηλικιωμένων, καθαρισμός οικιών, σχολείων και επιχειρήσεων, αγροτικές και οικοδομικές εργασίες).

Από το δεύτερο μέρος του Πίνακα φαίνεται ότι οι θάνατοι των Ελλήνων ξεπέρασαν κατά πολύ τις γεννήσεις από Ελληνίδες με αποτέλεσμα τη μεγάλη φυσική μείωση του πληθυσμού τους, ενώ στους αλλοδαπούς συνέβη το αντίθετο με αποτέλεσμα τη φυσική αύξηση του πληθυσμού τους.

Τόσο στους Ελληνες όσο και στους αλλοδαπούς σημειώθηκε καθαρή εκροή πληθυσμού. Η καθαρή αυτή ροή πληθυσμού προκύπτει όταν συγκρίνουμε τον πληθυσμό που έπρεπε να υπάρχει την 1.1.2025 με εκείνον που πραγματικά υπάρχει. Για παράδειγμα η καθαρή εκροή Ελλήνων προκύπτει ως εξής:

Από τον πληθυσμό τους την 1.1.2010 αφαιρούμε τη φυσική μείωσή του και προσθέτουμε αυτούς που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια:

10.187.86-648.050+286.949=9.826.764 αυτός θα έπρεπε να είναι ο πληθυσμός τους την 1.1.2025.

Ο πληθυσμός, όμως, την 1.1.2025 ήταν 9.635.274.

Κατά συνέπεια σημειώθηκε καθαρή εκροή Ελλήνων 9.635.274-9.826.764 = 191.490.

Κατά τον ίδιο τρόπο προκύπτει και η καθαρή εκροή του πληθυσμού των αλλοδαπών – 51.351 και συνολική εκροή 243.841. Αυτή είναι η πραγματική εκροή πληθυσμού Ελλήνων και αλλοδαπών και όχι 500.000 Ελλήνων.

Το άθροισμα της φυσικής μεταβολής, της ιθαγένειας και της καθαρής εκροής πληθυσμού στην τελευταία γραμμή του δεύτερου μέρους είναι η μείωση του πληθυσμού στην τελευταία γραμμή του πρώτου μέρους του Πίνακα.

(Ο Μανόλης Δρεττάκης είναι πρώην: Αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ-Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την «Εφημερίδα των Συντακτών»)