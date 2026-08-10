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Η άνοδος της AfD οδηγεί τον Μερτς σε σκληρή γραμμή.

Οι πληροφορίες της Αθήνας επιμένουν πως το Βερολίνο πρόκειται να προχωρήσει σε επιστροφές μεταναστών στις χώρες πρώτης εισόδου.

Αρχής γενομένης από Ιταλία και Ελλάδα.

Και μάλιστα πριν τα τέλη του καλοκαιριού, ίσως και τον Σεπτέμβριο.

Τη στιγμή που όλοι εκτιμούσαν πως το θέμα με τις επιστροφές μεταναστών στις χώρες πρώτης εισόδου έχει λήξει.

Η «κρίση της Θέουτα» και η αυξανόμενη πίεση της ακροδεξιάς AfD οδηγεί τον καγκελάριο Μερτς σε ακόμα πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό.

Με την «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» -λέμε τώρα- να δοκιμάζεται πιο σκληρά.

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Β.Σκ.