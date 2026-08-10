Σάλος έχει προκληθεί από χτες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου προκειμένου... οι επιβαίνοντες σε αυτό να απολαύσουν το μπάνιο τους.

Ένα νομικό «κενό» σχετικά με τα σημεία στα οποία μπορεί να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο εντόπισε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό στο Σαρακήνικο της Μήλου.

Η εικόνα ενός ελικοπτέρου να προσγειώνεται πάνω στα χαρακτηριστικά ηφαιστειακά πετρώματα της δημοφιλούς παραλίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, όταν ο χειριστής του ελικοπτέρου πραγματοποίησε χαμηλή πτήση πάνω από την παραλία και στη συνέχεια προσγειώθηκε στην περιοχή.

Μάλιστα, οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν από το ελικόπτερο και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα, την ώρα που δεκάδες λουόμενοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι το πρωτοφανές θέαμα.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις προσγειώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2009, ένα ελικόπτερο μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιήσει πεδίο προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται η προσγείωση σε οποιοδήποτε σημείο.

Η χρήση τέτοιου πεδίου επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ δεν επιτρέπεται σε περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής ή άλλης ειδικής προστασίας.

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Στην περίπτωση του Σαρακήνικου, το ζήτημα που ανακύπτει είναι ότι, παρά τη μοναδικότητα και την ιδιαίτερη περιβαλλοντική και γεωλογική αξία της περιοχής, δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές Natura ούτε στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το ισχύον πλαίσιο και τα περιθώρια που αφήνει για την προσγείωση ελικοπτέρων σε τέτοιες τοποθεσίες.

Παρέμβαση εισαγγελέα για το ελικόπτερο

Μετά τις καταγγελίες και τα βίντεο που καταγράφηκαν στο σημείο, η πρόεδρος της κοινότητας Τριοβασάλου, Σοφία Ψαθά – Γκαγκάκη, ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τον εισαγγελέα και τις αστυνομικές αρχές.

Ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει να διερευνηθεί η υπόθεση και να συγκεντρωθούν στοιχεία για τον χειριστή του ελικοπτέρου και τους επιβαίνοντες, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία στην οποία ανήκει ή εκμεταλλεύεται το ελικόπτερο.

Παράλληλα, εξετάζεται ποιος είχε την ευθύνη για την επιλογή του συγκεκριμένου σημείου προσγείωσης και εάν από την ενέργεια αυτή προκύπτουν τυχόν παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.