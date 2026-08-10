Mόλις το 54% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δήλωσε ότι καταναλώνει αλκοόλ. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ και σχεδόν 90 χρόνια.

Στις ΗΠΑ τα sports bar, οι μπυραρίες και οι μικροζυθοποιίες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες μετά την πανδημία του Covid-19, καθώς η πελατεία μειώνεται και παράλληλα αυξάνεται το κόστος των προϊόντων και της εργασίας λόγω του πληθωρισμού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπαίνουν λουκέτα χωρίς να γίνονται γνωστοί οι λόγοι. Αυτό συνέβη και με την αλυσίδα Dueling Axes, που συνδύαζε τη διασκέδαση και το ποτό με τις ρίψεις τσεκουριών σε ειδικούς ξύλινους στόχους. Σύμφωνα με το WCMH-TV, τηλεοπτικό σταθμό του Κολόμπους στο Οχάιο, η εταιρεία έκλεισε όλα τα καταστήματά της για λόγους «που ήταν εκτός του ελέγχου της».

Κλείνουν και τα πέντε καταστήματα

Η Dueling Axes δεν διευκρίνισε τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να τερματίσει τη λειτουργία και των πέντε καταστημάτων της, με το κλείσιμο να ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου.

«Το κλείσιμο προέκυψε από περιστάσεις που βρίσκονταν εκτός του ελέγχου μας και λυπούμαστε βαθύτατα που το οκταετές ταξίδι μας ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Προς το παρόν, οι ιδρυτές Πολ και Τζες επικεντρώνονται στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους».

Μέχρι στιγμής, η εταιρεία με έδρα το Κολόμπους δεν έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης, ενώ οι ιδιοκτήτες της δεν έχουν αποκαλύψει ποια είναι τα μελλοντικά τους σχέδια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Dueling Axes ιδρύθηκε το 2018 από τους συνιδιοκτήτες Τζες Χέλμιχ και Πολ Σέρι στο κέντρο του Κολόμπους. Το concept συνδύαζε δραστηριότητες ρίψης τσεκουριών, με στόχους και προστατευτικά δίχτυα στον χώρο, μπαρ και μεγάλες τηλεοράσεις, ώστε οι πελάτες να μπορούν να παρακολουθούν αθλητικές αναμετρήσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2020 η εταιρεία άνοιξε καταστήματα στο Νιου Όλμπανι του Οχάιο και στο Λας Βέγκας. Ακολούθησαν το Γκρόουβ Σίτι του Οχάιο τον Ιούλιο του 2025 και το Σινσινάτι τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Το αρχικό κατάστημα στο κέντρο του Κολόμπους δεν διέθετε κουζίνα, επέτρεπε όμως στους πελάτες να φέρνουν φαγητό απ' έξω. Άλλα καταστήματα είχαν δική τους κουζίνα και προσέφεραν πίτσες, κουβανέζικα σάντουιτς, πανίνι και ορεκτικά, όπως νάτσος και πατάτες.

Οι ιδιοκτήτες αποχαιρέτησαν τους πελάτες με μηνύματα στις ιστοσελίδες των καταστημάτων. «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες σε κάθε επισκέπτη, μέλος της ομάδας, γείτονα και συνεργάτη που στήριξε το κατάστημα όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε η ανακοίνωση για το Νιου Όλμπανι.

Η κατανάλωση αλκοόλ υποχωρεί στις ΗΠΑ

Δεν υπάρχει, πάντως, ένδειξη ότι η Dueling Axes έκλεισε λόγω της μειωμένης κατανάλωσης αλκοόλ.

Σύμφωνα με ετήσια έρευνα της Gallup, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025, μόλις το 54% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δήλωσε ότι καταναλώνει αλκοόλ. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ και σχεδόν 90 χρόνια.

Η Gallup παρακολουθεί τις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ των Αμερικανών από το 1939. Από το 1997 έως το 2023, τουλάχιστον το 60% των Αμερικανών δήλωνε ότι έπινε αλκοόλ. Το ποσοστό μειώθηκε από 62% το 2023 σε 58% το 2024 και στη συνέχεια σε 54% το 2025.

Παράλληλα, στον κλάδο της craft μπίρας, τα λουκέτα ζυθοποιείων το 2025 ξεπέρασαν κατά πολύ τα νέα ανοίγματα: έως τα μέσα Δεκεμβρίου έκλεισαν 434 ζυθοποιίες, ενώ άνοιξαν μόλις 268.

Η Dueling Axes δεν έχει αποκαλύψει τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να κλείσει τα καταστήματά της. Ωστόσο, αρκετές άλλες επιχειρήσεις του κλάδου των αλκοολούχων ποτών έχουν αποδώσει τα οικονομικά τους προβλήματα στη σταδιακή μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ.

Με πληροφορίες από TheStreet