Μετά τους σεισμούς κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στα οποία διακρίνονται μέρη κτιρίων που κατέρρευσαν και φαίνεται να φέρουν υλικό τύπου φελιζόλ καλυμμένο με στρώμα τσιμέντου.

Τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.500 ανθρώπους, οι κάτοικοι βυθίζονται στην αγανάκτηση και τον πόνο, καθώς βλέπουν ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς λόγω της έλλειψης μηχανημάτων και προσωπικού, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000.

Περίπου 200 κτίρια κατέρρευσαν, τουλάχιστον 774 υπέστησαν σοβαρές ζημιές, οι σοροί συσσωρεύονται, ενώ το τοπικό σύστημα υγείας έχει ξεπεράσει τα όριά του και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες.

Κτίρια κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι - Φτιαγμένα από φελιζόλ;

Η άλλοτε πολυσύχναστη τουριστική περιοχή της Κάτια Λα Μαρ θυμίζει πλέον σκηνικό αποκάλυψης. Στην παραθαλάσσια αυτή πόλη, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκας, δεκάδες κτίρια, αρκετά από αυτά με περισσότερους από δέκα ορόφους, κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι ύστερα από τους δίδυμους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ αντίστοιχα, που σημειώθηκαν την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι ισχυρότεροι που έχουν καταγραφεί στη Βενεζουέλα από το 1900.

Μετά τους σεισμούς κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στα οποία διακρίνονται μέρη κτιρίων που κατέρρευσαν και φαίνεται να φέρουν υλικό τύπου φελιζόλ καλυμμένο με στρώμα τσιμέντου.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1730009748347475}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι πρόκειται για πολυκατοικίες που κατασκευάστηκαν από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS - φελιζόλ).

{https://x.com/vicmies1/status/2071180982732943390}

Σκάβουν μόνοι τους οι συγγενείς

Η ανταποκρίτρια του France 24 στα ισπανικά, Ντανιέλα Σαμπράνο, περιηγήθηκε στους δρόμους της πόλης που καταστράφηκε.

«Το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή Πουέρτο Βιέχο της Κάτια Λα Μαρ είναι απερίγραπτο», μεταδίδει η δημοσιογράφος από το σημείο. Μπροστά στην Καραϊβική Θάλασσα διακρίνονται ολόκληρες πολυκατοικίες πεσμένες στο έδαφος και τεράστιοι σωροί από συντρίμμια, που παραπέμπουν σε εικόνες εμπόλεμης ζώνης.

Με τη συνδρομή διεθνών ομάδων διάσωσης, οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συνεχίζονται, ωστόσο εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς λόγω της έλλειψης μηχανημάτων, εξειδικευμένου προσωπικού και εργατικών χεριών.

Σε πολλές περιπτώσεις, τις προσπάθειες διάσωσης αναλαμβάνουν μόνοι τους συγγενείς, φίλοι και γείτονες, χρησιμοποιώντας ό,τι μέσα διαθέτουν.

«Δεν έχουμε μηχανήματα. Σκάβουμε με τα χέρια μας», δηλώνει μια κάτοικος στο France 24.

{https://x.com/sandro_pozzi/status/2070983561570558277}

Περιορισμοί στον αυτοκινητόδρομο και λιγότερη βοήθεια από το Καράκας

Ένα ακόμη ζήτημα που τροφοδοτεί την οργή των πληγέντων στην Κάτια Λα Μαρ είναι οι περιορισμοί κυκλοφορίας που επέβαλε η κυβέρνηση στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με την περιοχή της Λα Γκουάιρα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει στρατιωτικοποιήσει τη Λα Γκουάιρα και έχει επιβάλει την έκδοση ειδικής άδειας (salvoconducto) για να μπορούν διασώστες, γιατροί και εθελοντές να έχουν πρόσβαση στην περιοχή της καταστροφής.

Παράλληλα, επιχειρείται και ο έλεγχος της πρόσβασης του διεθνούς Τύπου, με το επιχείρημα της αποφυγής επιδημιών.

Στην Κάτια Λα Μαρ, οι περιορισμοί αυτοί προκαλούν τις αντιδράσεις των πληγέντων, καθώς οι κάτοικοι του Καράκας μετέφεραν στην περιοχή νερό, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, σε μια προσπάθεια αλληλεγγύης.

«Δεν μας αφήνουν να έχουμε πρόσβαση στη βοήθεια των ανθρώπων άνθρωποι από το Καράκας, που κατέβαιναν με νερό, μπισκότα, γλυκά. Μας έκοψαν αυτή τη στήριξη γιατί έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο», λέει με αγανάκτηση ένας άλλος κάτοικος, περιγράφοντας την κατάσταση στο France 24.

Οι σοροί συσσωρεύονται, υπερφορτωμένα τα νοσοκομεία

Τo μικρό νοσοκομείο της Κάτια Λα Μαρ έχει καταστεί σχεδόν μη λειτουργικό, λόγω της μεγάλης προσέλευσης τραυματιών που υποφέρουν από πολλαπλά τραύματα, σωματικά και ψυχολογικά.

Η ανταποκρίτρια του France24 περιγράφει ότι έχει δημιουργηθεί πρόχειρο κέντρο περίθαλψης με σκηνές στον τερματικό σταθμό της περιοχής. Ωστόσο, η έλλειψη ιατρικών προμηθειών δυσχεραίνει σοβαρά το έργο των υγειονομικών.

«Χρειαζόμαστε βιταμίνες, υλικά για εγκύους, παυσίπονα, ωκυτοκίνη, φάρμακα για παιδιά, παρακεταμόλη για τον πυρετό και αντιβιοτικά», εξηγεί εργαζόμενη στον χώρο της υγείας.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η συσσώρευση των σορών, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισής τους.

«Παρότι θα θέλαμε να παρέχουμε φροντίδα, το περιβάλλον μολύνθηκε από τους νεκρούς», περιγράφει επαγγελματίας υγείας.

«Τα σπίτια που είναι κατοικήσιμα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους λόγω της οσμής», αναφέρει κάτοικος της περιοχής.

{https://www.youtube.com/watch?v=D_BaIKKAOR4}

Επιστροφή;

Παράλληλα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μορφή της αντιπολίτευσης, διαβεβαίωσε χθες το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι θα επιτρέψει στη Βενεζουέλα «πολύ σύντομα».

«Είναι η ώρα, είναι καθήκον μου να βρίσκομαι στο πλευρό του λαού μου», δήλωσε.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θεωρεί την κ. Ματσάδο «φυγόδικη». Την κατηγορεί εξάλλου ότι συνηγόρησε υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης που ανέτρεψε τον κ. Μαδούρο.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, στόχος σφοδρών επικρίσεων, ευχαρίστησε τις 24 χώρες που έστειλαν 521 τόνους υλικού, πάνω από 2.700 διασώστες και 86 ομάδες με σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα για τον εντοπισμό παγιδευμένων.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν εκτιμάται πως έχουν αξία σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων· το ποσό ανέρχεται στο 6% του ΑΕΠ, κατά υπολογισμούς του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Τουλάχιστον 28 αλλοδαποί, ή άνθρωποι ή διπλή υπηκοότητα, της Βενεζουέλας και άλλων κρατών, συγκαταλέγονται στα θύματα: επτά από την Κίνα, εννιά από την Ισπανία, δύο από τη Βραζιλία, ένας από τη Χιλή, ένας από την Ουρουγουάη, καθώς κι ένας με υπηκοότητα Βενεζουέλας και Ιταλίας.

Η Βενεζουέλα είναι χώρα με υψηλή σεισμικότητα, αλλά τόσο ισχυρός σεισμός είχε να σημειωθεί στην επικράτειά της από το 1997.

Με πληροφορίες από France24