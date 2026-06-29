Τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους καταστροφικούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας στη Βενεζουέλα.

Μείγμα σωστικών συνεργείων και πολιτών κοίταζαν επίμονα την Κυριακή έναν βουνό από μπάζα, σχεδόν πανομοιότυπο με όλους τους υπόλοιπους σωρούς από ερείπια που εκτείνονται σε μεγάλες λωρίδες στην βόρεια ακτή της Βενεζουέλας.

Στις ημέρες που μεσολάβησαν από τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι ομάδες έρευνας και οι ντόπιοι πίστευαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη ζωής κάτω από τη μάζα του σκυροδέματος στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Έπειτα, την Κυριακή, σημειώθηκε μια ξαφνική κινητικότητα: Ένα ζευγάρι πόδια καλυμμένα με σκόνη ανασύρθηκε από μια τρύπα από ομάδες διάσωσης από τη Βιρτζίνια, τη Γαλλία και τη Βενεζουέλα.

{https://www.youtube.com/watch?v=OFljm2J8dqw}

Οι ομάδες μετέφεραν προσεκτικά τον άνδρα από το κτίσμα όπου είχε παγιδευτεί για τέσσερις ημέρες - το σώμα του ήταν εξαντλημένο, αλλά εξακολουθούσε να σφίγγει το τηλέφωνό του - πάνω σε έναν μαύρο μουσαμά και του χορήγησαν ορό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια ανασύρθηκε ο μικρός γιος του, ημίγυμνος και σχεδόν αναίσθητος.

«Σιγά, σιγά, προσεκτικά, προσεκτικά», ρυθμικά επαναλάμβαναν οι ομάδες διάσωσης σε ένα μείγμα ισπανικών και αγγλικών, καθώς μετέφεραν τον πατέρα και τον γιο μέσα από ένα πλήθος παρευρισκόμενων σε ένα κοντινό ασθενοφόρο.

Οι ομάδες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, μετά από ημέρες προσπαθειών έρευνας και διάσωσης, σε μια στιγμή που οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων εξανεμίζονταν.

Οι δημοσιογράφοι του Associated Press, Χουάν Πάμπλο Αράες και Ματίας Ντελακρουά, ήταν μεταξύ του πλήθους των ανθρώπων που έγιναν μάρτυρες της διάσωσης.

Την Κυριακή, ο Αράες δήλωσε ότι «χτένιζαν» την περιοχή της Λα Γκουάιρα «προσπαθώντας να δουν αν θα αντικρίσουν κάποιο θαύμα», όταν εντόπισαν τις αμερικανικές ομάδες διάσωσης και τους ντόπιους πολίτες να εργάζονται ήρεμα για να ανασύρουν τον πατέρα και τον γιο από το κτίριο.

{https://www.youtube.com/watch?v=vJQlfI2ixxM}

«Σε αυτό το στάδιο πολλοί αρχίζουν να χάνουν την ελπίδα τους. Το βλέπεις στα πρόσωπά τους», είπε ο Αράες, καθώς ελικόπτερα πετούσαν από πάνω. «Όταν κάποιος βγαίνει ζωντανός, όπως αυτός ο πατέρας και ο γιος... Είναι κάτι παραπάνω από μια αχτίδα, είναι πραγματική ελπίδα για τον κόσμο».

Το διπλό αυτό χτύπημα των σεισμών αποτελεί τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που έχει αντιμετωπίσει το έθνος της Νότιας Αμερικής εδώ και δεκαετίες.

Οι αρχές ανέφεραν ότι 1.450 άνθρωποι ήταν νεκροί μέχρι την Κυριακή, με χιλιάδες άλλους τραυματίες και πολλούς ακόμη αγνοούμενους.

Οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από μια φυσική καταστροφή είναι κρίσιμες για τις προσπάθειες διάσωσης, αν και η επιβίωση μπορεί να παραταθεί εάν οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό.

Ωστόσο, μικρές στιγμές αισιοδοξίας, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, όπως αυτή, κατάφεραν να διαπεράσουν τη σχεδόν ισοπεδωτική θλίψη.

Πυροσβέστες από τη Βενεζουέλα έριξαν νερό στο στόμα ενός σκύλου καλυμμένου με σκόνη, που είχε βγάλει το κεφάλι του μέσα από τις ρωγμές του τσιμέντου.

Αφού παρέμεινε παγιδευμένη για 70 ώρες, μια γυναίκα κάθισε όρθια στο φορείο, χαμογελώντας και χαιρετώντας το πλήθος που ζητωκραύγαζε, καθώς μεταφερόταν με τροχήλατο κρεβάτι σε ένα ασθενοφόρο.

Οι επόμενες κινήσεις της υπηρεσιακής προέδρου

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε την Κυριακή τη σύσταση μιας προεδρικής επιτροπής για την αξιολόγηση της κατάστασης των κατοικιών και των υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα της Νότιας Αμερικής, ενώ παρέτεινε το κλείσιμο των σχολείων για ακόμη μία εβδομάδα.

«Αυτή η προεδρική επιτροπή εργάζεται ήδη για τον έλεγχο της καταληλότητας των κτιρίων, ώστε να καθοριστεί εάν οι πολίτες μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους», δήλωσε η Ροντρίγκες κατά τη διάρκεια μετάδοσης στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Venezolana de Televisión (VTV).

Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι επικεφαλής της επιτροπής θα είναι ο μηχανικός Φρανσίσκο Γκαρσές και σε αυτήν θα συμμετέχουν δημόσιοι φορείς, οργανώσεις μηχανικών και πανεπιστήμια.

Η Ροντρίγκες εξήγησε επίσης ότι οι αρχές θα χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα «φωτεινού σηματοδότη» - πράσινο, κίτρινο και κόκκινο - για να ταξινομήσουν την ασφάλεια των κατοικιών.

«Υπάρχει ακόμη πολύς φόβος ανάμεσα σε εκείνους των οποίων τα σπίτια επηρεάστηκαν, αλλά υπάρχουν εξωτερικά σημάδια που δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε δομικές ζημιές», πρόσθεσε.

Η Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Ιανουάριο, ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία μιας «ομάδας κρούσης» υπεύθυνης για την ίδρυση προσωρινών καταυλισμών για όσους έχασαν τα σπίτια τους και για τον σχεδιασμό έργων ανοικοδόμησης κατοικιών «σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Πρόεδρος αυτής της επιτροπής θα είναι ο αδελφός της και πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες.

Στη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς, η Ροντρίγκες δήλωσε ότι η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί κατά 75%, η παροχή πόσιμου νερού κατά 68% και οι οδικές υποδομές κατά 90%.