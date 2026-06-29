Στην αποστολή συμμετέχει και ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. Εύθυμης Λέκκας.

Η Ελλάδα θέλοντας να συνδράμει στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανακοίνωσε ότι επιστημονική αποστολή αναμένεται να μεταβεί στη χώρα, με στόχο την υποστήριξη των τοπικών αρχών και τη διερεύνηση των συνεπειών των σεισμών. Η αποστολή εντάσσεται στις δράσεις του Πλαισίου Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών και αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς επιστημονικής συνδρομής σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Στην αποστολή συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και ο Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, κ. Ευθύμης Λέκκας, καθώς και ομάδα ερευνητών και τεχνικών. Στόχος είναι η επιστημονική διερεύνηση του γεωδυναμικού και σεισμοτεκτονικού καθεστώτος της πληγείσας περιοχής, η αποτύπωση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στις υποδομές και στο δομημένο περιβάλλον, η διερεύνηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και η παροχή επιστημονικής και ανθρωπιστικής συνδρομής προς τις τοπικές αρχές.

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Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό 50.000 αγνοουμένων

Σύμφωνα με τον αρχικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, η αποστολή θα αφιχθεί στο αεροδρόμιο της Βαλένσια (Valencia), το οποίο παραμένει σε λειτουργία, και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Καράκας (Caracas), καθώς και στις πόλεις Βαλένσια (Valencia), Caraballeda, Catia La Mar και La Guaira, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες, επιστημονικές καταγραφές και τεχνικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων των σεισμών.

Όπως σημειώνεται από το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «η ελληνική συμμετοχή στην αποστολή επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της χώρας μας στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής και ανθρωπιστικής συνδρομής σε περιοχές που πλήττονται από μεγάλης έκτασης φυσικές καταστροφές.»

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