Για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα μίλησε ο Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην Παραγουάη.

Την ελπίδα του η πολιτική μετάβαση στη Βενεζουέλα να διαρκέσει «μήνες και όχι χρόνια» εξέφρασε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει «υπομονή».

Επτά μήνες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, οι εκπρόσωποι της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες και μέλη της αντιπολίτευσης αναμένεται να πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα στο Καράκας την πρώτη τους σειρά συνομιλιών, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Τα θέματα που θα εξεταστούν κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση θα είναι η απάντηση-αντίδραση στον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο περισσοτέρων από 6.000 ανθρώπων, η ενίσχυση της δημοκρατίας, καθώς και τα πολιτικά δικαιώματα και εγγυήσεις.

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Η πρώην αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανέλαβε τα ηνία μιας εξουσίας υπό τον ισχυρό έλεγχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενθάρρυνε αυτό τον διάλογο.

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«Είναι προφανές ότι μένουν πολλά να γίνουν ώστε να τεθούν οι βάσεις για εκλογές», δήλωσε ο Ρούμπιο στον Τύπο κατά την τελετή υπογραφής συμφωνίας για πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτική χρήση με την Παραγουάη.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να επιδειχθεί επιμονή και λίγη υπομονή, όχι χρόνια αλλά σίγουρα μήνες και εβδομάδες», δήλωσε επικαλούμενος την «πρόοδο του σημειώνεται» στη χώρα αυτή.