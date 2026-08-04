Συνέχεια στον πόλεμο με τη Μαρία Καρυστιανού δίνει με νέα ανάρτησή του ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματό της, Θανάσης Αυγερινός.

Ο Θανάσης Αυγερινός δεν αφήνει τίποτα ασχολίαστο μετά τις αιχμές εναντίον του με αφορμή τη διαγραφή του από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Έτσι μετά το προχθεσινό σχόλιό του στο Χ «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι» που συνόδευσε με εξώφυλλο του βιβλίου «Ζητείται Ελπίς», του Αντώνη Σαμαράκη, την Τρίτη προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα και τρόλαρε τη Μαρία Καρυστιανού.

{https://x.com/AvgerinosMoscow/status/2083964973038948844}

Σε νέα του ανάρτηση ο Θανάσης Αυγερινός πόσταρε ένα βίντεο με ένα κατά τ' άλλα χαριτωμένο, πολύχρωμο βανάκι, κάνοντας την εξής «αποκάλυψη» όπως λέει χλευαστικά.

«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!» έγραψε ο Θανάσης Αυγερινός αφήνοντας σαφής αιχμές για τα όσα ακούστηκαν περί υφαρπαγής της εξουσίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/AvgerinosMoscow/status/2084684622344974671}

Η διαγραφή Αυγερινού και οι αιχμές Καρυστιανού

Την Κυριακή η Μαρία Καρυστιαού διέγραψε από το κόμμα της τον Θανάση Αυγερινό κάνοντας λόγο για «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του» κόμματος. Κατηγόρησε τον Θανάση Αυγερινό για «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές».

Επισήμανε χαρακτηριστικά πως ότι «οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού».

«Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών» κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

{https://www.facebook.com/elpidagiatidimokratia/posts/pfbid02eHxERx1UhrySZzzea3PVxkYgTKStJsZyUMHoJWUaDyqSQGXaFS6stNugAw1oX1trl}