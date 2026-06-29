Δείτε το το μοιραίο χτύπημα του φονικού σεισμού στη Βενεζουέλα. Όσα λέει στο Dnews o Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Η γη αναπήδησε και μετακινήθηκε τόσο γρήγορα και έντονα, με το σεισμικό κύμα των 7 και πλέον ρίχτερ να συμπαρασύρει τα πάντα στο… πέρασμά του. Ο φονικός σεισμός στη Βενεζουέλα ήταν ένα φονικό χτύπημα της φύσης με τους ανθρώπους να πέφτουν στη γη, τα αυτοκίνητα να σηκώνονται ακαριαία στο πλάι και τα κτίρια να «θρυμματίζονται» λες και ήταν κατασκευασμένα από χαρτόνι.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε σήμερα ένα συγκλονιστικό βίντεο το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό και το Dnews ζήτησε την ανάλυσή του από τους ειδικούς. Ο καθ' ύλην αρμόδιος, καθηγητής Σεισμολογίας κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μας μεταφέρει όσα βλέπει στο βίντεο μέσα από την επιστημοσύνη του και στέλνει με νόημα το μήνυμά του για την Ελλάδα.

«Στο βίντεο βλέπουμε την ισχυρή εδαφική κίνηση που προκλήθηκε σε τοποθεσία της La Guaira στα βόρεια του Καράκας. Στην αρχή βλέπουμε ότι ο κόσμος τρέχει στο προαύλιο. Αυτό σημαίνει ότι η δόνηση είχε ξεκινήσει αλλά δεν ήταν πολύ έντονη. Πιθανότατα είχε καταφθάσει το πρώτο κύμα (P), το οποίο κατά κανόνα δεν είναι καταστροφικό» μας εξηγεί αρχικά ο κ. Παπαδόπουλος και συνεχίζει:

«Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ήρθε το δεύτερο ισχυρότατο κύμα (S) με κατεύθυνση από τις πολυκατοικίες προς το δρόμο και σώριασε αμέσως μερικές από αυτές. Η περιοχή βρίσκεται εκεί που ο χάρτης εδαφικής δόνησης (ShakeMap) της USGS δείχνει τις μεγαλύτερες εδαφικές επιταχύνσεις».

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{https://x.com/AlertaMundoNews/status/2071522175903809784}

Όπως μας επισημαίνει μέσα από αυτό το βίντεο μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο ισχυρός ήταν αυτός ο σεισμός και μας τονίζει κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Ότι «προτεραιότητα και στη χώρα μας πρέπει να αποτελεί ο έλεγχος της τρωτότητας των κτιρίων μας ιδίως των κρίσιμων υποδομών, όπως σχολείων νοσοκομείων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών».

Η La Guaira και το Καράκας

Σοβαρές καταστροφές έχουν αναφερθεί στη La Guaira καθώς και στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένου του μητροπολιτικού κέντρου του Καράκας. Αντίστοιχα, επλήγησαν κοινότητες στις επαρχίες Αράγκουα, Καραμπόμπο, Φαλκόν και Μιράντα. Η La Guaira , που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκας, καταγράφεται ως η περιοχή που δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα και έχει ανακηρυχθεί επίσημα σε ζώνη καταστροφής από τις εθνικές αρχές.

Βάσει της ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, η υπηρεσία Copernicus EMS εξέτασε τον αντίκτυπο του σεισμού σε όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία έως τις 27 Ιουνίου 2026, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 1.303 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.

Δείτε εικόνες από την εδαφική κίνηση του σεισμού

Όσο πιο σκούρο το κόκκινο χρώμα τόσο οι καταστροφές είναι μεγαλύτερες.

{https://x.com/CopernicusEMS/status/2071610364320469502}

Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 1500 άνθρωποι έχει χάσει τη ζωή τους, ενώ οι εκτιμήσεις για τους αγνοούμενους είναι 50.000. Σε ρεπορτάζ της η κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι 3.150 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 12.721 οικογένειες επλήγησαν από την καταστροφή.